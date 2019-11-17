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عاجل.. هاني شاكر: مقدرش أمنع محمد رمضان من الغنا.. ومساءلته عن ملابسه من اختصاص هذه الجهة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:49 ص
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هاني شاكر ومحمد رمضان
هاني شاكر ومحمد رمضان
لمياء علي
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كشف نقيب الموسيقيين أمير الغناء العربي هاني شاكر، عن استعداده لوضع خطة لمواجهة هذا التيار الغنائي الشهير باسم المهرجانات الشعبية، بالتعاون مع نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي و الأستاذ مسعد فودة والدكتور خالد عبد الجليل رئيس المصنفات الفنية.

ورد هاني شاكر خلال لقاء له مع برنامج It's show time، المذاع عبر فضائية CBC، على تساؤل عدد كبير من الجمهور عن سبب عدم منع الفنان محمد رمضان من الغناء مثلما فعلت النقابة مع مطربي المهرجانات الشعبية وعلى رأسهم حمو بيكا.

موقفه من محمد رمضان
وأضاف هاني أن محمد رمضان هو عضو في نقابة الممثلين، فلا يستطيع أن يمنعه من الغناء لأنه عضو نقابة.

المصنفات الفنية
وعن الجدل المثار حول طريقة ظهوره على المسرح بتقاليع غريبة وملابس غير مقبوله لدى البعض، أكد أن كل ذلك ليس من اختصاصه بل من اختصاص المصنفات الفنية.

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الكلمات المفتاحية

هاني شاكر محمد رمضان الفجر الفني

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