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اسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 17-11-2019 وسط ترقي لقرار خفض سعر الفائدة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:17 ص
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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سجلت اسعار الدولار اليوم الأحد 17-11-2019 استقرار بجميع البنوك المصرية، في الوقت الذي قام به البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة على الجنيه مقابل الدولار.

اسعار الدولار بعد تخفيض اسعار الفائدة : 

وأعلن البنك المركزى المصري تخفيض أسعار الفائدة مجددًا خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية ي الخميس الماضي الماضي بنسبة 1% على الايداع و الاقراض، وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك في يوم تخفيض اسعار الفائدة نحو 16.07 جنيه للشراء  و16.19  جنيه للبيع، وسجل في مصرف ابو ظبي الاسلامي نحو 16.11 جنيه للشراء، و16.2 جنيه للبيع، وبلغ في البنك الأهلى الكويتي سعر 16.1 جنيه للشراء و16.2 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة 16.1 جنيه للشراء و16.2 للبيع .

 

 اسعار الدولار اليوم  الأحد  17-11- 2019 بجميع البنوك المصرية:

 

البنك

سعر الشراء

سعر البيع

البركة

16.10

16.20

مصرف أبوظبي الإسلامي

16.11

16.20

القاهرة

16.07

16.17

كريدي أجريكول

16.10

16.20

بلوم

16.08

16.18

المصري الخليجي

16.08

16.18

مصر إيران

16.08

16.18

قناة السويس

16.08

16.18

عوده مصر

16.07

16.17

المشرق

16.08

16.18

مصر

16.07

16.17

العربي الأفريقي الدولي

16.08

16.18

الأهلي الكويتي

16.07

16.17

الأهلي المصري

16.07

16.17

المصرف المتحد

16.07

16.17

الكويت الوطني

16.08

16.18

الإمارات دبي الوطني

16.08

16.18

التعمير والإسكان

16.07

16.17

قطر الوطني الأهلي

16.07

16.17

العقاري المصري العربي

16.10

16.20

التجاري الدولي

16.06

16.16

المصرف العربي الدولي

16.06

16.16

الإسكندرية

16.07

16.17

اتش اس بي سي

16.08

16.18

 

 

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