اسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 17-11-2019 وسط ترقي لقرار خفض سعر الفائدة

سجلت اسعار الدولار اليوم الأحد 17-11-2019 استقرار بجميع البنوك المصرية، في الوقت الذي قام به البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة على الجنيه مقابل الدولار.

اسعار الدولار بعد تخفيض اسعار الفائدة :

وأعلن البنك المركزى المصري تخفيض أسعار الفائدة مجددًا خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية ي الخميس الماضي الماضي بنسبة 1% على الايداع و الاقراض، وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك في يوم تخفيض اسعار الفائدة نحو 16.07 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، وسجل في مصرف ابو ظبي الاسلامي نحو 16.11 جنيه للشراء، و16.2 جنيه للبيع، وبلغ في البنك الأهلى الكويتي سعر 16.1 جنيه للشراء و16.2 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة 16.1 جنيه للشراء و16.2 للبيع .

اسعار الدولار اليوم الأحد 17-11- 2019 بجميع البنوك المصرية: