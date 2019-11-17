Advertisements
Advertisements
Advertisements

كروس يسجل هدف رائع من مهارة فردية أمام بيلاروسيا (فيديو)

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:13 ص
Advertisements
كروس
كروس
محمد مرعي
Advertisements
أحرز نجم نادي ريال مدري الإسباني تونى كروس، هدف لمنتخب ألمانيا، اليوم خلال مواجهته مع نظيره بيلا روسيا.

وسجل كروس الهدف الثالث فى مرمى ضيفه منتخب بيلاروسيا، فى اللقاء الذى جمع بين المنتخبين، على ملعب "بروسيا بارك"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عن المجموعة الثالثة، فى تصفيات يورو 2020.

وسجل هدف كروس فى الدقيقة 55 من زمن المباراة، من تسديدة قوية سكنت على يسار حارس بيلاروسيا، لتصبح النتيجة تقدم منتخب ألمانيا 3 – 0، 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

يورو 2020 كرة القدم العربية كرة القدم الأوربية دوري أبطال أوربا اليوم الدوري الأوربي الأسباني ألمانيا

أخبار تهمك

الزمالك يغازل أهم صفقة في الدوري المصري

منذ حوالي 14 ساعة

تردد قناة الزمالك الجديدة 2019.. لمعرفة تردد قناة Zamalek Channel فور انطلاقها اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

بينهم محمد صلاح.. 6 لاعبين يضعون كلوب في مأزق قبل موقعة كريستال بالاس

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تردد قناة الزمالك Zamalek TV وكيفية استقبالها وأبرز برامجها وموعد انطلاقها اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فايلر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لحسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

منذ يوم

أخبار ريال مدريد: السيتي يحسم صفقة نجم الريال و4 صفقات تقترب من الملكي وصفقة تبادلية بين الريال وآرسنال وقنبلة شتوية

منذ ساعة و نصف

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 نايل سات - تردد وطريقه استقبال قناة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف علي اسعار السيارات الكورية في مصر خلال "نوفمبر"

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يقترب من حسم صفقة "القاتل"

منذ ساعتين و 43 دقيقة

رسالة هامة من محمد صلاح للاعبي منتحب مصر قبل موقعة جزر القمر

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يفاجيء تركي آل الشيخ (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول رد من هاني شاكر على حمو بيكا بعد اعتذار الأخير رسميا (فيديو)

منذ نصف ساعة

عاجل.. فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يوجه رسالة قوية لـ"البدري"

منذ ساعتين و 40 دقيقة

"البداية استغاثة والنهاية اغتصاب".. تفاصيل جديدة في خطف فتيات الليل بأكتوبر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. جاريث بيل يسجل الهدف الأول لريال مدريد في شباك كاشيما

"تريزيجيه" اللاعب رقم 63 الذي يسجل لمنتخب مصر بأمم إفريقيا

ملخص مباراة الكاميرون ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية CAN 2019

هولندا لا ترحم وتضع الهدف الثالث في شباك الألمان (فيديو)

بعد التعثر أمام هولندا.. موعد مباراة ألمانيا القادمة في تصفيات يورو 2020

بدون تقطيع.. بث مباشر مباراة ألمانيا وبيلاروسيا أون لاين اليوم السبت 16-11-2019 LIVE

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:01 م

بينهم محمد صلاح.. 6 لاعبين يضعون كلوب في مأزق قبل موقعة كريستال بالاس

عاجل.. فايلر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لحسم صفقته الكبرى

07:56 م

عاجل.. أول رد من هاني شاكر على حمو بيكا بعد اعتذار الأخير رسميا (فيديو)

12:23 ص

عاجل.. فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم كهربا

09:51 م

عاجل.. محمد صلاح يوجه رسالة قوية لـ"البدري"

10:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

DMCA.com Protection Status