مع بدء النوة.. أمطار غزيرة تغرق شوارع الإسكندرية (صور)



وانتشرت رياح مفاجئة على كافة المناطق، وخيمت الغيوم الرعدية على سماء المحافظة، في الوقت الذي هلع فيه المارة بالشوارع إلى الإختباء حتى تهدأ وتيرة سقوط الأمطار.



هذا وقد ورفعت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حالة الطوارئ القصوى، فيما دفعت شركة الصرف الصحي بـ74 سيارة شفط مياه، خاصة مع شدتها وعدم توقفها وهطولها بكميات كبيرة.



كانت محافظة الإسكندرية أعلنت عن تطهير نحو 120 ألف مطبق، و31 ألف و144 شنيشة، وتطهير مصبات المياه على البحر، وعددها 66 مصب على البحر مباشرة، كلها لسحب مياه الأمطار وتصريفها من الشوارع، ورفع كفاءة وصيانة محطات الرفع والبالغ عددها 178 محطة رفع على مستوى المحافظة، وصيانة كافة الوحدات الكهروميكانيكية بمحطات الرفع والمعالجة.



كما انتشرت سيارات الشفط وعمال الشركة لتطهير الشنايش والمطابق، والتنسيق مع شركة نهضة مصر لرفع القمامة لعدم تراكمها ومنع الصرف بالشنايش، وتفعيل تطبيق رقم 125 على الهاتف المحمول، ولبذي يتم تسجيل شكاوي مياه الشرب والصرف الصحي من خلاله، وإعداد فرقة للتدخل السريع، وهى فرقة موازية لفريق غطاسى الصرف الصحى، وتقوم بالتدخل السريع فى أوقات النوات، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها في المناطق الساخنة على مستوى المحافظة والتي من بينها مشروع تطهير منطقة "أم زغيو".

ضربت محافظة الإسكندرية، قبل قليل، أمطار غزيرة على أغلب مناطقها، وسط حالة من الحذر بين المواطنين، تزامنا مع بدء نوة المكنسة.