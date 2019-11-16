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اسعار العملات العربية و الأجنبية اليوم الأحد 17-11-2019

السبت 16/نوفمبر/2019 - 11:58 م
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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اسعار العملات اليوم في مصر 

حققت اسعار العملات العربية والأجنبية استقرار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد 17-11-2019، وسط ترقب لسعر الجنيه أمام العملات الأجنبية والعربية بعد خفض البنك المركزي اسعار الفائدة.

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 17-11-2019 فى البنوك المصرية 

 

سجل سعر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0528 جنيهًا للشراء 16.1818 جنيهًا للبيع، بينما سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم السبت نحو 17.6420 جنيهًا للشراء 17.7902 جنيهًا للبي، بينما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 20.6022 جنيهًا للشراء 20.7741 جنيهًا للبيع، فيما سجل متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر نحو 16.2297 جنيهًا للشراء 16.3667 جنيهًا للبيع، أما متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري فسجل 14.7721 جنيهًا للشراء 14.8921 جنيهًا للبيع.



اسعار العملات العربية اليوم17-11-2019 في مصر

 

سجل متوسط سعر الريال سعودي 4.2804 جنيهًا للشراء 4.3150 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الدينار كويتي 52.8314 جنيهًا للشراء 53.2733 جنيهًا للبيع، بينما سجل الدرهم الاماراتى 4.3699 جنيهًا للشراء 4.4058 جنيهًا للبيع، وسجل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم السبت نحو 2.2849 جنيهًا للشراء 2.3059 جنيهًا للبيع.

 

اسعار العملات اليوم في مصر

 

 تحركات العملات العربية خلال الاسبوع الماضي

 وكانت اسعار العملات العربية شهدت حالة من الانخفاض في البنوك العاملة في مصر اليوم ، حيث تراجع سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصري  في البنوك المصرية خلال تعاملات امس الجمعة الى مستوى 4.38 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبي، كما شهد سعر الريال السعودى حالة من الانخفاض ايضًا مسجلًا متوسط سعر 4.29 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع فى حين بلغ متوسط الدينار الكويتي 52.96 جنيه للشراء و 53.30 جنيه للبيع.

 

اسعار العملات العربية والاجنبية اليوم الأحد 17-11-2019 

العملة

شراء

بيع

الدولار

16.09

16.19

اليورو

17.72

17.84

الجنيه الاسترليني

20.65

20.78

فرنك سويسري

16.15

16.26

100 ين ياباني

14.82

14.92

ريال سعودي

4.29

4.31

دينار كويتي

52.96

53.30

يوان صيني

2.29

2.31

درهم إمارتي

4.38

4.40
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