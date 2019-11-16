اسعار العملات العربية و الأجنبية اليوم الأحد 17-11-2019



اسعار العملات اليوم في مصر

حققت اسعار العملات العربية والأجنبية استقرار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد 17-11-2019، وسط ترقب لسعر الجنيه أمام العملات الأجنبية والعربية بعد خفض البنك المركزي اسعار الفائدة.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 17-11-2019 فى البنوك المصرية

سجل سعر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0528 جنيهًا للشراء 16.1818 جنيهًا للبيع، بينما سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم السبت نحو 17.6420 جنيهًا للشراء 17.7902 جنيهًا للبي، بينما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 20.6022 جنيهًا للشراء 20.7741 جنيهًا للبيع، فيما سجل متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر نحو 16.2297 جنيهًا للشراء 16.3667 جنيهًا للبيع، أما متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري فسجل 14.7721 جنيهًا للشراء 14.8921 جنيهًا للبيع.







اسعار العملات العربية اليوم17-11-2019 في مصر

سجل متوسط سعر الريال سعودي 4.2804 جنيهًا للشراء 4.3150 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الدينار كويتي 52.8314 جنيهًا للشراء 53.2733 جنيهًا للبيع، بينما سجل الدرهم الاماراتى 4.3699 جنيهًا للشراء 4.4058 جنيهًا للبيع، وسجل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم السبت نحو 2.2849 جنيهًا للشراء 2.3059 جنيهًا للبيع.

اسعار العملات اليوم في مصر

تحركات العملات العربية خلال الاسبوع الماضي

وكانت اسعار العملات العربية شهدت حالة من الانخفاض في البنوك العاملة في مصر اليوم ، حيث تراجع سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال تعاملات امس الجمعة الى مستوى 4.38 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبي، كما شهد سعر الريال السعودى حالة من الانخفاض ايضًا مسجلًا متوسط سعر 4.29 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع فى حين بلغ متوسط الدينار الكويتي 52.96 جنيه للشراء و 53.30 جنيه للبيع.

اسعار العملات العربية والاجنبية اليوم الأحد 17-11-2019