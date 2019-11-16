الليزك السطحي | كل ما تريد معرفته عن العملية .. مميزاتها وآثارها الجانبية وسعرها

انتشرت فى الفترة الأخيرة عملية الليزك، التي يقوم بها مرضى العيون لتصحيح نظرهم، الغير راغبين فى وضع عدسات لاصقة أو ارتداء النظارات الطبية، وسنستعرض لكم متابعينا اليوم في موضوعنا كل ما يخص عملية الليزك السطحي.









ما هو الليزك السطحي؟

تستخدم عملية الليزك السطحي لمرضى العيون للحالات الأتية: (قصر النظر، طول النظر، الأستجماتيزم)، وتعرف العملية بإجراء prk، وتستخدم هذه العملية إذا كانت المشكلة بسيطة أو متوسطة.





*ملحوظة.. يحدد طبيب العيون الخاص بك أى من العمليات هى المناسبة لك بعد أن يفحص بنفسه عين المريض ويراجع الفحوصات المطلوبة من المريض، ولا يتم الخضوع للعملية لمن دون الـ 18 عامًا، وتكون العملية صعبة لمن هم نظرهم أضعف من 12 درجة.









أنواع عمليات الليزك لتصحيح النظر:





1- الليزك.

2- الفيمتو ليزك.

3- الليزك سطحي.

4- الفيمتو سمايل.

5- السوبراكور.









خطوات يجب اتباعها قبل عملية الليزك السطحي









1- يقوم الطبيب المسئول عن إجراء عملية الليزك السطحي بالجلوس مع المريض، ليقوم بإعداده نفسيًا حول العملية نظرًا لإجرائها فى مكان حساس، ويقوم بفحص العين لمرة أخيرة.





2- يقوم الطبيب بعمل اختبارات للمريض عبارة عن: فحص ضغط العين - رسم القرنية - قياس سمك القرنية والانكسار.





3- إذا كان لديك أي استفسار أو مشكلة أخرى تخبر بها الطبيب حتى لاتكون هناك مضاعفات أخرى إذ كنت من مرضى السكر أو الضغط.





4- إذا كنت من مرتدي النظرات أو العدسات اللاصقة سيتحتم عليك التخلي عنها لفترة قبل العملية.





5- يجب عليك أن تتناول وجبة خفيفة غير دسمة قبل العملية، وأخذ جميع الأدوية الموصوفة لك فى مواعدها المضبوطة.





6- تجنب استخدام المكياج قبل العملية.





خطوات عملية الليزك السطحي









1- يقوم الطبيب بوضع مخدر موضعي على عين المريض.





2- وقت العملية يستغرق بين(5 : 10) دقائق لكلتا العينين.





3- يستهدف الطبيب القشرة أو الطبقة الخارجية الظاهرة ويقوم بإزالة الطبقة بعناية فائقة للوصول إلى الطبقة العليا من العين.





4- بإستخدام ليزر يعطي ضوء فوق البنفسجي يسلط على القرنية، يستخدم لإعادة تشكيل القرنية(منطقة سطح العين).





ما هي الآثار الجانبية المصاحبة لعملية الليزك السطحي









هناك بعض من الآثار الجانبية الشائعة والمصاحبة لعملية الليزك السطحي على عين المريض، فمن الممكن أن يشعر بإزعاج خفيف من يوم ل 4 أيام بعد الجراحة، وقد يكون أيضًا الضوء مسبب مشاكل حساسية العين بعد العملية وقد يحتاج إلى إرتداء نظارة تحسين نظر.





أهم مميزات عملية الليزك السطحي لتصحيح النظر









عملية الليزك السطحي دقيقة للغاية وهى ناجحة بنسبة كبيرة جدًا فى حالات قصر النظر، وذلك حسبما إحصائيات نتائج العملية، يكون لدى معظم الأشخاص مستويات رؤية 20/20 أو 20/40 على الأقل بدون نظارات أو عدسات لاصقة بعد سنة كاملة من الجراحة.





سعر عملية الليزك السطحي

يتراوح سعر عملية الليزك السطحي ما بين (200 : 350) دولار، وهو السعر الشائع بين دول الإتحاد الأوروبي.













سعر عملية الليزك السطحي في مصر

يتراوح سعر عملية الليزك السطحي فى مصر ما بين(3000 : 5000) جنيه، وهذا على حسب المركز أو المستشفى التي تقوم بالعملية.



