بعد اعتذار حمو بيكا.. هاني شاكر: "أنا مطلعه من السجن العيد اللي فات" (فيديو)

عبر نقيب الموسيقين أمير الغناء العربي هاني شاكر عن رأيه في اعتذار مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا، وذلك خلال لقاء له في برنامج It's show time، المذاع عبر شاشة CBC.



وعلق هاني شاكر قائلًا "لا اعتذر هو حر طبعا يعتذر، لكن لازم ياخد جزاءه قانونًا، وخصوصًا اني خرجته من السجن العيد اللي فات فميبقاش ده رد الجميل أبدا".



وكان حمو بيكا قد تطاول على نقابة الموسيقيين وعلى الفنان هاني شاكر، وذلك بعد رفض اعطائه ترخيص مزاولة الغناء، فقام بنشر مقطع فيديو من داخل النقابه وهدد وتوعد أن يجمع جمهوره وينظمون مظاهرة ضد النقابة.



وبعد ذلك تراجع بيكا عن تطاوله وهجومه الحاد على هاني شاكر ونشر فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقدم اعتذارًا له وقال "أنا بعتذر يا أستاذ هانى شاكر أنت أمير الغناء العربي، وأنا مكنش قصدى إنى أزعلك، كان كل هدفى إنى أكل عيش، أنا معايا 20 فرد بياكلوا عيش، ناس فاتحة بيوت وبتصرف على عائلاتها، أنا اللى خلانى اضايقت وأنزل الفيديو أنى لفيت 8 ساعات، وشغلى كله كان واقف".



وأضاف: "وأنا إللى كنت عايز أعمله أنى امشى قانونى واعمل تصريح وانزل اشتغل ومكنش قصدى أنى أزعلك واحنا عيالك يا أستاذ هاني شاكر وبنحبك".