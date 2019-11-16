راغب علامة عن مهدي عياشي ودعاء لحياوي:"أنا صياد للمواهب القوية"

اشتعلت الحلقة الأولى من حلقات العروض المباشرة ، في برنامج "ذا فويس" ، بين المتسابقين دعاء لحياوي، وشرف أحمد، ومهدي عياشي، أدت دعاء لحياوي أغنية "love on the brain" للمطربة "rihanna" ، وأدى مهدي عياشي أغنية "والله تستاهل ياقلبي" للفنان الراحل سيد درويش ، و أدى المتسابق شرف احمد أغنية "شهلة لعياني" للفنان "شاهو عبد القادر".



ومازح السوبر ستار راغب علامة المتسابقة دعاء لحياوي فور انتهائها من الغناء، حيثلها: "شوفتك أتلخبطت".



واختار راغب المتسابقان مهدي عياشي ودعاء لحياوي، ليكملا مسيرة نجاحهم بمسابقة ذا فويس في مراحل العروض المباشرة، وليغادر المتسابق شرف أحمد البرنامج .



وعقب اختيارهم علق راغب "انا بعرف اختار كويس، وصياد للمواهب القوية".





يُشار أن حلقة الليلة من البرنامج، تشهد مرور 12 متسابقا من الـ 24 الذين وصلوا للعروض المباشرة على أن يقوم كل عضو في لجنة تحكيم البرنامج باختيار متسابقين من 3 يقدمون عروضهم الليلة على أن يتم الاستغناء عن واحد ليصعد اثنين فقط للعرض النهائي.





ومن جهة أخرى ، يُشار أن برنامج" ذا فويس" لاكتشاف المواهب يرأس لجنة تحكيمه كلاً من السوبر ستار راغب علامة، أحلام، محمد حماقى، الديفا سميرة سعيد.



وفي سياق آخر، شهد برنامج "ذا فويس" هذا الموسم وجود خاصية جديدة "زر البلوك"، الذي يستطيع أن يمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التي يرغبون في ضمها لفريقهم، والبرنامج من تقديم ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور.



تعود فكرة ابتكار البرنامج إلى جون دي مول عام 2010، وانطلق الموسم الأول من المسابقة في يوم 14 سبتمبر عام 2012 على قناة إم بي سي 1، وعلى قناة أل بي سي، بمشاركة "كاظم الساهر، شيرين، عاصي الحلاني، صابر الرباعي" الذين تولى الإشراف على لجنة تحكيمه إلى ثلاث مواسم متتالية.



وفاز بلقب الموسم الأول المغربي مراد بوريقي، من فريق عاصي الحلاني.