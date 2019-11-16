6 مشاهد تلخص الأيام الأخيرة في حياة علاء علي نجم الزمالك السابق (فيديو جراف)





ولقب علاء علي برحال الكرة المصرية لكثرة تنقله بين الأندية في الدوري، الزمالك وطلائع الجيش وبتروجت ووادي دجلة، والمصري وسموحة وتليفونات بني سويف.





وعبر "فيديو جراف" يرصد الفجر الرياضي أبرز المشاهد في أيام علاء علي الأخيرة قبل وفاته.

استقبلت جماهير الكرة المصرية، نبأ وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق، بالدموع والحسرة، حزنا على رحيل واحد من مدرسة الموهوبين للكرة في مصر.