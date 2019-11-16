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هكذا روج محمد رشاد لأغنيته الجديدة "دلع"

السبت 16/نوفمبر/2019 - 11:20 م
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محمد رشاد
محمد رشاد
شيماء فوزى
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روج الفنان محمد رشاد، لأغنيته "دلع" بعرض جزء من الفيديو كليب الخاص بها، وذلك على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "رشاد"، على الفيديو ببعض كلمات الأغنية قائلا: "اسأل على قلبى ياللى ينتقل وحياة ابوك اسأل بقى"، وتفاعل جمهوره مع المنشور بالتعبير عن إعجابهم بالأغنية.

بدايات محمد رشاد وانطلاقه

بدأ محمد رشاد مشواره الفنى في برنامج إكتشاف المواهب الغنائية، آراب ايدل، وساهم البرنامج بشكل كبير فى معرفة الجمهور به وبصوته الجميل المميز.

وكان من قبل مشاركته فى البرنامج غنى اكثر من اغنية خاصة به،ولم يفوز رشاد فى البرنامج لكنه بعده شارك في العديد من الأعمال الفنية فغنى تتر مسلسل سلسال الدم والأغنية الدعائية لفيلم كرم الكينج باسم (أهل الكلام) وأغنيه (فاعل خير).

وغنى رشاد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات أكتوبر، فى اوبريت مصر المكان والمكانة مع العديد من الفنانين.

وتزوج رشاد من مذيعة الراديو مى حلمى، وذلك بعد قصة حب شهيرة حيث اعترفلها بحبه أثناء تقديمها لبرنامجه الاذاعة.
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