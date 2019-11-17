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3 فبراير.. أولى جلسات محاكمة الأب المتهم بالتعدي على طفلته الكفيفة انتقاما من أمها

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 07:46 ص
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الطفلة الضحية
الطفلة الضحية
مـروة هيـكل 
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حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 3 فبراير المقبل كأولى جلسات محاكمة الأب المتهم بالتعدي على طفلته الكفيفة التى لم تكمل عمرها العامين بسكين في الوجه والعين، ما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة في أنحاء جسدها، صرحت بذلك المحامية دينا المقدم بصفتها وكيلة عن المجني عليها.

البداية كانت بذهاب الزوج محمد. ع. 29 عامًا إلى منزل زوجته لإقناعها بالعدول عن ترك المنزل والعودة معه إلى منزل الزوجية، لكن الأخيرة رفضت بسبب استمراره في تعاطى المخدرات، حيث قام الزوج بإخراج سكين من ملابسه والإعتداء بها على طفلته.

وأسفر الإعتداء عن إصابة طفلته، التى تدعى "هانيا" بجروح خطيرة فى جميع أنحاء جسدها، حيث تم نقلها لمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي، لكن كانت المفاجأة عندما اكتشف الأطباء فقدان الطفل للبصر بشكل نهائى.

على الفور حررت الزوجة محضرًا بقسم شرطة مدينة نصر، حيث تم إلقاء القبض على الأب الذي لا يزال محتجزًا بقسم الشرطة حتى الآن.

من جانبه قالت دينا المقدم، محامية الطفلة، إن الزوج لديه 3 أطفال مصابين بفقدان البصر، لكنه يتعاطى المخدرات.

وأكدت "المقدم" أنها تقدمت ببلاغ لقسم شرطة مدينة نصر، الذي اشتبك بالأيدي مع رجال الشرطة خلال محاولته القبض ومزق ملابس أحد أفراد الأمن بالكامل خلال محاولته إلقاء القبض عليه.
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