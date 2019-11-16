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تركيا تعتقل 25 شخصًا من أقارب أبو بكر البغدادي

السبت 16/نوفمبر/2019 - 03:45 م
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أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي
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اعتقلت تركيا، 25 شخصا من أقارب الزعيم السابق لتنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، بعملية أمنية شملت 4 ولايات مختلفة في البلادا.

 

وأوقفت قوات الأمن، 11 مشتبها به في هذه الولاية، و5 في ولاية صامسون، و3 في ولاية أوردو، و6 بولاية شانلي أورفة، في إطار التحقيقات المتواصلة بشأن أنشطة "داعش"، حسبما ذكرت النيابة العامة في ولاية قرشهير.

 

وبحسب النيابة العامة، قررت محكمة صلح الجزاء التركية في ولاية قرشهير حبس 4 من أقارب البغدادي على ذمة التحقيق بتهمة الانتماء إلى "داعش".

 

وقد استجوبت مديرية أمن قرشهير الموقوفين وأحالتهم إلى محكمة صلح الجزاء، التي قررت حبس 4 منهم على ذمة التحقيق، بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية".

 

وسلمت مديرية الأمن بقية المشتبه بهم الـ21، بينهم طفلان، إلى ولاية قرشهير لإرسالهم إلى مركز ترحيل.

 

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 27 أكتوبر الماضي، أن زعيم تنظيم "داعش"، المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، قتل بعملية "جريئة" نفذتها القوات الخاصة الأمريكية بمحافظة إدلب في شمال غرب سوريا، مشيرا إلى أن البغدادي انتحر عندما كان يحاول الفرار من العسكريين الأمريكيين عبر نفق تحت مخبئه، حيث أنهى حياته و3 من أطفاله بتفجير حزام ناسف.

 

وأعرب ترامب، خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، عن شكره لكل من روسيا والعراق وسوريا وتركيا على إسهامها في تنفيذ هذه العملية، قائلا إن الجانب الروسي فتح المجال الجوي فوق أراضي سيطرته في سوريا أمام الطيران الأمريكي.

 

وفي 6 نوفمبر ذكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن قوات الأمن في بلاده ألقت القبض على زوجة البغدادي وشقيقته وصهره.

 

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