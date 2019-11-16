"المالية: ٢٨,٢٪ زيادة فى الإيرادات السياحية خلال العام المالي الماضي





أكدت وزارة المالية، أن حصيلة الإيرادات السياحية بمصر ارتفعت خلال العام المالي الماضي إلى ١٢,٥ مليار دولار مقارنة بـ ٩,٨ مليار دولار خلال العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨ بمعدل نمو ٢٨,٢٪ بما يعكس انتعاش أنشطة السياحة ويترجم الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالسياحة بمفهومها الشامل؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي.





ذكر بيان لوزارة المالية أن ملحق نشرة الاكتتاب المدرجة ببورصة لوكسمبورج، الخاصة بالسندات الدولارية الدولية المقومة بعملة الدولار، الصادر بتاريخ ١١ نوفمبر الحالي، تضمن فى جدول الإحصائيات مقارنة حصيلة الإيرادات السياحية خلال العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨ بالعام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، دون الإشارة إلى أن بيانات العام المالي الماضي تتعلق بتسعة أشهر فقط «الربع الأول والثاني والثالث» وليس العام المالي كاملاً؛ مما أظهر تراجعًا فى الإيرادات السياحية عكس الواقع الذى أكد زيادتها بمعدل نمو ٢٨,٢٪





أوضح بيان الوزارة، أن المعلومات الواردة بأنشطة السياحة لم تكن كاملة؛ نطرًا لعدم توفر البيانات الكاملة للعام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وقت إعداد ملحق نشرة الاكتتاب المدرجة ببورصة لوكسمبورج، مشيرًا إلى أن الوزارة إذ تحرص على نشر الأرقام المالية والاقتصادية بشفافية ودقة؛ فإنها تحرص أيضًا على إبراز نتائج الجهود الملموسة للنهوض بقطاع السياحة؛ باعتباره إحدى أعمدة الاقتصاد القومى التى تُسهم فى زيادة معدل النمو وتوفير فرص العمل.







