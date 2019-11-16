"القوى العاملة" تستحوذ على اختصاصات وزارة الهجرة

رغم إنشاء وزارة للهجرة وشئون المصريين بالخارج فى 2015 بقرار من رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل، وتولى السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، حقيبتها، إلا أن وزارة القوى العاملة ما تزال تتابع حتى الآن أحوال المصريين بالخارج.





ومن أبرز الحالات التى شهدتها الفترة الأخيرة، حالة عامل البناء والتشييد ميلاد شاكر كامل جرجس، 30 عاما، الذى وجد مقتولاً بطعنات نافذة بالصدر والرقبة بشقة يتشارك السكن فيها بمدينة ميلانو الإيطالية مع عمال مصريين آخرين.





وأصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو بمتابعة سير التحقيقات، وإنهاء الإجراءات الخاصة بشحن الجثمان لأرض الوطن، والوقوف على مستحقات الفقيد لدى جهة عمله.



