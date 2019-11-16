وزير الصناعة: فرص كبيرة للتعاون بين مصر وعمان في مجالات إنشاء وإدارة المدن الصناعية





أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن العلاقات الاقتصادية المصرية العمانية علاقات وثيقة واستراتيجية تقوم على تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين وتستهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي لمصر وعمان، مشيراً إلى أن هناك توافقًا كاملاً بين مسئولي البلدين على أهمية إحداث نقلة ‏نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة بما ينعكس إيجاياً على حركة التجارة البينية ‏والاستثمارات المشتركة بين البلدين.





جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع نظيره العماني علي بن مسعود السنيدي وذلك في إطار زيارة الوزير للعاصمة العمانية مسقط للمشاركة في تدشين أعمال مجلس الأعمال المصري العماني المشترك، حضر اللقاء محمد غنيم، سفير مصر لدى سلطنة عمان وونان إدوارد، رئيس المكتب التجارى المصرى بدبى ، واحمد صلاح الملحق التجارى بالمكتب التجاري المصري بدبي.





وقال الوزير إن اللقاء تناول بحث سبل التعاون بين الجانبين في المجالات الصناعية وخاصةً في مجال إنشاء وإدارة المناطق والمدن الصناعية وكذا التدريب الصناعى للفنيين العمانيين بمصر من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع المشترك الذى عُقد بين الهيئة ووفد من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية العمانية خلال شهر مايو الماضي، مشيراً إلى أن هناك فرص كبيرة للتعاون بين البلدين في مجالات الصناعات المترتبة على استخراج النحاس، وصناعة الحديد والصلب، وصناعة الاسمنت، والصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية القائمة على تربية المواشى والدواجن.





وأكد نصار حرص الوزارة على تشجيع الجانب العمانى لإقامة مشروعات مصرية عمانية في منطقة خليج السويس وبورسعيد ومناطق أخرى وذلك للتصدير للدول العربية ودول مجموعة الكوميسا وذلك للاستفادة من الاتفاقات الموقعة مع تلك الدول، مشيراً إلى أهمية تبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الصناعى في كلا البلدين بغرض توسيع دائرة الاستثمار في المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال، فضلاً عن التعاون في مجال مراكز المعلومات الصناعية بهدف الربط بينها.





ولفت الوزير إلى أن المباحثات قد أكدت أيضاً على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال تنمية الصادرات وتبادل الخبرات بين الجانبين فى مجال تطبيق التجارة الإلكترونية بما يدعم التجارة البينية، وتبادل الربط الإلكترونى بين هيئة تنمية الصادرات المصرية ونظيرتها العمانية.





وأشار نصار إلى أهمية الارتقاء بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين كي ‏تعكس الترابط التاريخي بين الشعبين الشقيقين، لافتا إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة ‏الأطراف بين مصر والسلطنة بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي بين البلدين ‏لمستويات غير مسبوقة. ‏





وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق العام الماضي نسبة زيادة بلغت 13% حيث بلغ 412 مليون دولار مقارنة بنحو 364 مليون دولار خلال عام 2017 منها 195 مليون دولار صادرات مصرية، مشيراً إلى أن الاستثمارات العمانية بالسوق المصري بلغت حتى شهر سبتمبر الماضي نحو 77.5 مليون دولار موزعة على نحو 92 مشروع في مختلف المجالات التي تتضمن السياحة، والصناعة والخدمات والإنشاءات والاتصالات وغيرها في حين بلغت الاستثمارات المصرية بسلطنة عمان حوالي 680 مليون دولار في عدد 142 مشروع.





ومن جانبه أكد علي بن مسعود بن علي السنيدي، وزير التجارة والصناعة العماني أن العلاقات ‏الاقتصادية المصرية العمانية تشهد زخماً كبيراً خاصة في ظل الإرادة السياسية ‏من قيادة البلدين بأهمية تنمية وتوسيع حجم العلاقات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن أساس الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين ترتكز على قيام رجال الأعمال والصناعة بدور كبير ومحوري في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة.





ولفت السنيدي إلى إهتمام الجانب العمانى بالتعاون مع الجانب المصرى في تنشيط حركة التجارة لمنطقة الخليج وبعض الدول الآسيوية وكذا منطقة شرق أفريقيا عن طريق الموانىء العمانية صلالة وصحار والدقم وذلك من خلال ترتيب لقاءات بين المصدرين المصريين والمستوردين العمانيين وكذا خطوط الشحن ومسئولى الموانىء العمانية بهدف الخروج برؤية وخطة عمل لتحقيق هذا المستهدف.





وأضاف أن هناك إمكانية للاستفادة من الدخول فى مشروعات البنية الأساسية التجارية والصناعية المقامة فى سلطنة عمان خاصة فى منطقة صحارا وكذا توسيع ميناء صلالة والمنطقة الحرة المجاورة للميناء، فضلاً عن إمكانية التعاون المشترك فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنقيب عن البترول والصيد والسياحة وصناعة الأثاث والموانئ.





ومن ناحية أخرى التقى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة يحيى بن سعيد الجابرى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات العمانية "إثراء " ورئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حيث تناول اللقاء اهمية تعزيز التعاون التجارى والصناعى بين البلدين، وتيسير انسياب وتدفق السلع والمنتجات بين السوقين المصرى والعمانى .





وقد أكد الجانبان اهمية تبادل الزيارات بين رجال الاعمال من الجانبين بهدف اقامة شراكات تسهم فى زيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة فى السوقين المصرى والعمانى ، وفى هذا الاطار فقد قدم رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات العمانية " إثراء " الدعوة لزيارة وفد من رجال الاعمال المصريين لسلطنة عمان خلال الربع الاول من العام المقبل لزيارة المنطقة الصناعية بالدقم و المناطق الصناعية بمسقط وصلالة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق العمانى وكذا التنسيق مع شركات الاستيراد العمانية لزيادة الصادرات المصرية للسوق العمانى .







