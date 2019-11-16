'الصحفيين' تعلن فتح الباب التقديم للعمرة خلال أيام.. تعرف على التفاصيل

أعلنت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي، عن فتح باب التقديم للعمرة هذا العام، خلال أيام قليلة.





وقالت اللجنة في بيان لها، إنه على من يرغب في أداء العمرة، أن يقوم بتجهيز الأوراق التالية: جواز سفر مميكن صالح لمدة سنة، عدد 4 صورة فوتوغرافية (الخلفية بيضاء)، شهادة تطعيم، صورة الرقم القومي.



