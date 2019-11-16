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'الصحفيين' تعلن فتح الباب التقديم للعمرة خلال أيام.. تعرف على التفاصيل

السبت 16/نوفمبر/2019 - 03:11 م
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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أعلنت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي، عن فتح باب التقديم للعمرة هذا العام، خلال أيام قليلة.

وقالت اللجنة في بيان لها، إنه على من يرغب في أداء العمرة، أن يقوم بتجهيز الأوراق التالية: جواز سفر مميكن صالح لمدة سنة، عدد 4 صورة فوتوغرافية (الخلفية بيضاء)، شهادة تطعيم، صورة الرقم القومي.

وأضافت اللجنة في بيانها، أن الرسوم ستكون بالقسط؛ حيث يدفع العضو 50%، والباقي يخصم من البدل أو المعاش، على ستة أشهر.
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الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين حسين الزناتي الفجر العمرة للصحفيين

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