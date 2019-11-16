Advertisements
Advertisements
Advertisements

جانتس يوجه الدعوة غدًا لأعضاء حزبي "العمل" و"إسرائيل بيتنا" قبل نهاية التفويض

السبت 16/نوفمبر/2019 - 03:09 م
Advertisements
بوابة الفجر
الحسين محمد
Advertisements
قبل أيام قليلة من انتهاء فترة التفويض لتشكيل الحكومة الجديدة، الذى منحه رئيس الدولى العبرية روبى ريفلين لبينى جانتس زعيم حزب أزرق أبيض، والذى ينتهى يوم الأربعاء المقبل، قام بينى جانتس بتوجيه الدعوة لقادة وأعضاء حزبى العمل واسرائيل بيتنا لعقد لقاء يعتبر هو اللقاء الاكثر اهمية وحسمًا قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

ونشر تقرير عن القناة 13 الاسرائيلية، أن النبأ تم اذاعته على خلفية اللقاء المرتقب الذى سيعقد اليوم بين الرئيس الإسرائيلى روبى ريفلين وزعيم إسرائيل بيتنا بينى جانتس.

وأوضحت مصادر من داخل مقر إقامة الرئيس الإسرائيلى، أن اللقاء تحدد ضمن سلسلة المحادثات التى يجريها الرئيس الاسرائيلى مع كافة العناصر السياسية من اجل تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار بعض أعضاء حزب أزرق ابيض، إلى أن الهدف من لقاء جانتس بالرئيس الاسرائيلى هو اطلاعه على أخر مستجدات الجهود التى تبذل من اجل تشكيل الحكومة الجديدة،والاستماع منه عن كيفية دفع هذا المسار.

ويعتبر هذا اللقاء هو الأول من نوعه الذى يعقده الرئيس الإسرائيلى، ضمن سلسلة اللقاءات التى سيجريها هذا الاسبوع مع زعماء الاحزاب الاسرائيلية الاخرى،وايضًا وفقًا لاتفاقه مع زعيم حزب اسرائيل بيتنا "افيجدور ليبرمان".

وهدفت تلك اللقاءات التى يسعى الرئيس الإسرائيلى لإجرائها خلال الايام القادمة،هو الحيلولة دون الوقوع فى فخ إجراء الانتخابات للمرة الثالثة، ورغبته فى إقامة حكومة وحدة وطنية بمشاركة معظم الأحزاب الاسرائيلية.

وتشير التوقعات، إلى أن بينى جانتس لن ينجح فى تشكيل الحكومة الجديدة نظرًا لضيق الوقت،حيث ستنتهى فترة تفويضه منتصف ليل الاربعاء القادم.

وفى السياق ذاته، من المقرر أن يلتقى بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة المنتهية ولايته، مع افيجدور ليبرمان غدًا الاحد فى الساعة الخامسة مساءًا.

كان ليبرمان قد بدأ اجراء جولة لقاءاته التفاوضية، أول امس الخميس، قبل اتخاذ قراره الى أى جهة ستتحد وجهة حزبه، والتقى بالفعل مع "بينى جانتس" وقال بعد الجلسة، أنهما تبادلا وجهات النظر ولكن ما ينقصه هو سماع موافقة باقى أعضاء الحزب من خلال بيان صريح يعربوا خلاله عن قبولهم الخط السياسى الذى حدده رئيس الدولة لتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة.


Advertisements

أخبار تهمك

تردد قناة MBC Action إم بي سي أكشن الناقلة مجانا لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. بث مباشر

منذ حوالي 21 ساعة

إصابة جديدة تضرب ريال مدريد.. وزيدان في ورطة كبيرة

منذ حوالي 3 ساعات

في انتظار قرار فايلر.. مهاجم الشباب السعودي يقترب بقوة من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تردد قناة إم بي سي أكشن «MBC Action» الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل الآن

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إلغاء قناتي أون سبورت وتايم سبورت

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تردد قناة KSA SPORTS HD 1 السعودية الرياضية الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم

منذ يوم

عاجل.. تنفيذ أول توصيات اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة (صورة)

منذ يوم

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

منذ يوم

الزمالك يغازل أهم صفقة في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

نجم ريال مدريد يكتب نهايته في سانتياجو بيرنابيو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيان جديد من الحكومة بشأن مفاوضات سد النهضة برعاية أمريكا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قناة أون تايم سبورتس الجديدة تنطلق في 2020 بعد ضم أون سبورت

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

منذ حوالي 18 ساعة

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. شقيق هيثم أحمد زكي يقلب الطاولة: هذا ما كان يريده قبل وفاته

منذ يومين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:50 م

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

09:22 م

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

10:04 ص

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

12:45 ص

عاجل.. تنفيذ أول توصيات اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة (صورة)

01:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

DMCA.com Protection Status