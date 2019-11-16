رينيه فايلر يختبر "بديل" حمدي فتحي في ودية الاتصالات

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الدفع ببعض الوجوه الجديدة خلال ودية المصرية للاتصالات استعدادا للجونة في الدوري المصري.





وينوي فايلر الاعتماد على العربي بدر لاعب فريق الشباب بالنادي، في خط الوسط، تمهيدا لتجهيزه خلال المباريات المقبلة من الدوري العام.





ويأتي قرار فايلر بعد تأكد غياب حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، عن المباريات بسبب إصابته في قطع بغضروف الركبة خلال تدريبات المنتخب الوطني، قبل مواجهة كينيا بالتصفيات الإفريقية.





ويستأنف الفريق، تدريباته اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.





وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة، في إطار برنامج الإعداد الذي تم وضعه بعد العودة من معسكر الإمارات مؤخرًا.



