"صفحات كتابية" و"لآلئ للحياة" أحدث كتابين للبابا تواضروس

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قبل قليل عن إصدار البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن مطبعة دير مارمينا مريوط لكتابين جديدين أولهما كتاب "صفحات كتابية" والثاني كتاب "لآلئ للحياة".





وسبق لمطبعة دير مارمينا مريوط نشر ما يقرب من عشرين كتابًا لقداسة البابا.





كان البابا تواضروس الثاني قد شهد مساء امس، حفل تخرج الدفعة ١٤ من معهد العائلة المقدسة للمشورةالأرثوذكسية التابع لكنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف وحضر الحفل القمص أنجيلوس رشدي كاهن كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف والقمص داود لمعي كاهن كنيسة القديس مارمرقس بمصر الجديدة والدكتور نبيل نصري مدير المعهد وأعضاء هيئة التدريس وألقى قداسة البابا كلمة تناول خلالها أهمية تربية النفس الشبعانة بالتوبة والتلمذة والتعليم.





يشار إلى أن قد اختتمت أمس النهضة الروحية للقديس والشهيد العظيم مارجرجس بإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، وذلك تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باسليوس مطران الإيبارشية.



