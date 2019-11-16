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صفحات كتابية" و"لآلئ للحياة" أحدث كتابين للبابا تواضروس

السبت 16/نوفمبر/2019 - 03:00 م
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بوابة الفجر
ماريان ناجى
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أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قبل قليل عن إصدار البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن مطبعة دير مارمينا مريوط لكتابين جديدين أولهما كتاب "صفحات كتابية" والثاني كتاب "لآلئ للحياة".

وسبق لمطبعة دير مارمينا مريوط نشر ما يقرب من عشرين كتابًا لقداسة البابا.

كان البابا تواضروس الثاني قد شهد مساء امس، حفل تخرج الدفعة ١٤ من معهد العائلة المقدسة للمشورةالأرثوذكسية التابع لكنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف وحضر الحفل القمص أنجيلوس رشدي كاهن كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف والقمص داود لمعي كاهن كنيسة القديس مارمرقس بمصر الجديدة والدكتور نبيل نصري مدير المعهد وأعضاء هيئة التدريس وألقى قداسة البابا كلمة تناول خلالها أهمية تربية النفس الشبعانة بالتوبة والتلمذة والتعليم.

يشار إلى أن قد اختتمت أمس النهضة الروحية للقديس والشهيد العظيم مارجرجس بإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، وذلك تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باسليوس مطران الإيبارشية.

وفي هذا السياق ترأس صاحب النيافة الأنبا يوسف أبو الخير المطران الفخري لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك مع صاحب السيادة جورج شيحان مطران الموارنة في مصر والسودان، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بكنيسة مارجرجس للأقباط الكاثوليك بالشورانية.
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الكلمات المفتاحية

كتب البابا ايبارشية سوهاج البابا تواضروس أخبار مصر

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