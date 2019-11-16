الليلة ببرنامج مصر النهاردة.. استعراض خطة تنمية الصادرات المصرية

يستضيف الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، دارين محمد خليل حامد الفائزة برئاسة أتحاد طلاب جامعة القاهرة، وهي أول فتاة تفوز برئاسة اتحاد طلاب جامعة القاهرة من خلال فعاليات الانتخابات التي شهدها خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد عثمان الخشت،ط رئيس جامعة القاهرة.





وتستعرض الفقرة أهمية دور الاتحادات الطلابية فس تمثيل طلاب الجامعات، وتنظيم الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها العلمية والثقافية والاجتماعية، وتحقيق التواصل بينها.





كما تستعرض الحلقة في فقرتها الثانية، تفاصيل خطة حكومية لتشجيع الصادرات المصرية، وتستضيف الفقرة الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للأدوية، والدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، والدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار.



