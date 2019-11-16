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وكيل جريزمان السابق: لم أكن راضيا عن انتقاله إلى برشلونة

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:56 م
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جريزمان
جريزمان
الفجر الرياضي
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وجه إريك أولهاتس وكيل أعمال أنطوان جريزمان السابق، رسالة إلى موكله على خلفية انتقاله إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

 

وكيل جريزمان السابق: لم أكن راضيا عن انتقاله إلى برشلونة


وقال اريك اولهاتس وكيل جريزمان السابق في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية: "لو كنت وكيل اللاعب في الفترة الأخيرة لما نصحته بالذهاب إلى برشلونة وقلت أن هذه فكرة مجنونة".

 

وتابع: "لقد حذرت جريزمان دائماً بأن لا يلعب في مركز لا يناسبه وهذا ما يقوم به في برشلونة هذه الأيام".

 

وكان جريزمان قال في تصريحات صحفية عقب مباراة مولدوفا الأخيرة بالتصفيات الأوروبية: "اللعب في المحور هو الأفضل لي لأنه يمنحني خيارات أكثر، لقد أديت مهام هذا المركز لمدة 5 سنوات".

 

وأضاف:"بعد الانتقال إلى برشلونة ألعب في مركز جديد، يجب أن أتأقلم معه".

 

وعن تركه لركلة الجزاء لأوليفييه جيرو ليسجل هدف الفوز على مولدوفا، قال جريزمان:"لقد أخذ جيرو الكرة بثقة وسددها بنجاح".

 

وتابع:"الآداء أمام مولدوفا لم يكن جيدًا خاصة في الشوط الأول وبين الشوطين قال لنا المدرب ديشامب بعض الملاحظات وكان رد فعلنا جيدًا لكن بشكل عام لم نكن في أفضل حال ولن يتذكر أحد سوى الفوز والنقاط الثلاث".

 

واختتم جريزمان تصريحاته قائلاً :"لا أجد سببًا لهذا الآداء المتواضع، لن أبحث عن أعذار والآن علينا الاستعداد لمواجهة ألبانيا ورغم ضيق الوقت وتبقي 3 أيام فقط إلا أن علينا العمل بكل قوة لتحقيق الفوز وإنهاء مشوار التصفيات في صدارة المجموعة".

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