اسعار مواد البناء اليوم في مصر السبت 16-11-2019.. الأسمنت يستقر بعد تراجعاته الأخيرة

اسعار مواد البناء اليوم في مصر





استقرت اسعار مواد البناء اليوم في مصر السبت 16-11-2019، وكان سوق مواد البناء شهد حالة من الاضطراب في الاسواق المحلية خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك في ظل تراجع اسعار الحديد والأسمنت في الاسواق مؤخرا، وننشر فيما يلي اخر تحديث لاسعار مواد البناء في الاسواق المصرية اليوم.





وشهدت اسعار الاسمنت في الاسواق حالة من الانخفاض خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية ينحو 130 جنيها في الطن الواحد وذلك بعد ان شهدت حالة من الارتفاع خلال شهر نوفمبر الجارى.





اسعار الاسمنت اليوم في الاسواق





سجل سعر أسمنت أسوان 820 جنيهًا للطن، فيما سجل أسمنت المخصوص 865 جنيها للطن، بينما سجل أسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الصخرة 818 جنيهًا للطن، سجلت أسمنت السويدي 900 جنيها للطن، وسجل أسمنت النصر 838 جنيها للطن، بينما سجل أسمنت حلوان 898 جنيهًا للطن، وسجل الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، فيما سجل الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا، وسجل سوبر سيناء 2420 جنيهً، وسجل رويال العادة 2400 جنيه للطن، وسجل سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 875 جنيهًا للطن

أسمنت قاهر البحار 915 جنيه للطن، بينما أسمنت السويس سي ووتر 875 جنيهًا للطن





اسعار أنواع الاسمنت الاخرى

استقر متوسط سعر طن الأسمنت الأبيض ليتراوح ما بين 2400 جنيهًا إلي 2500 جنيهًا، كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط ما بين 780 جنيهًا للطن إلي 833 جنيهًا للطن، بينما سجل متوسط سعر طن الجبس ما بين 610 جنيهًا إلي 680 جنيهًا.



