Advertisements
Advertisements
Advertisements

اسعار مواد البناء اليوم في مصر السبت 16-11-2019.. الأسمنت يستقر بعد تراجعاته الأخيرة

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:49 م
Advertisements
اسعار مواد البناء اليوم
اسعار مواد البناء اليوم
Advertisements
اسعار مواد البناء اليوم في مصر 

استقرت اسعار مواد البناء اليوم في مصر السبت 16-11-2019، وكان سوق مواد البناء شهد حالة من الاضطراب في الاسواق المحلية خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك في ظل تراجع اسعار الحديد والأسمنت في الاسواق مؤخرا، وننشر فيما يلي اخر تحديث لاسعار مواد البناء في الاسواق المصرية اليوم.

 وشهدت اسعار الاسمنت في الاسواق حالة من الانخفاض خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية ينحو 130 جنيها في الطن الواحد وذلك بعد ان شهدت حالة من الارتفاع خلال شهر نوفمبر الجارى.

اسعار الاسمنت اليوم في الاسواق 

سجل  سعر أسمنت أسوان 820 جنيهًا للطن، فيما سجل أسمنت المخصوص 865 جنيها للطن، بينما سجل أسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الصخرة 818 جنيهًا للطن، سجلت أسمنت السويدي 900 جنيها للطن، وسجل أسمنت النصر 838 جنيها للطن، بينما سجل أسمنت حلوان 898 جنيهًا للطن، وسجل الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، فيما سجل الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا، وسجل سوبر سيناء 2420 جنيهً، وسجل رويال العادة 2400 جنيه للطن، وسجل سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 875 جنيهًا للطن
أسمنت قاهر البحار 915 جنيه للطن، بينما أسمنت السويس سي ووتر 875 جنيهًا للطن

اسعار أنواع الاسمنت الاخرى
استقر متوسط سعر طن الأسمنت الأبيض ليتراوح ما بين  2400 جنيهًا إلي 2500 جنيهًا، كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط ما بين 780 جنيهًا للطن إلي 833 جنيهًا للطن، بينما سجل متوسط سعر طن الجبس ما بين 610 جنيهًا إلي 680 جنيهًا.

اسعار مواد البناء اليوم
اسعار مواد البناء اليوم

اسعار الحديد اليوم في مصر 
استقرت اسعار الحديد اليوم في الاسواق المصرية حيث سجل أسعار حديد عز 10370 جنيهًا للطن، وسجلت أسعار حديد المصريين 10 آلاف جنيه للطن، فيمل سجلت أسعار حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن، وسجلت أسعار حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن، وسجلت أسعار حديد بشاي 10 آلاف و100 جنيه للطن، وسجلت أسعار حديد المراكبي 10 آلاف للطن، بينما سجلت أسعار حديد سرحان  10 آلاف و100 جنيه للطن

أما أسعار حديد المعادي سجل 9 آلاف و850 جنيه للطن، واستقرت أسعار حديد الجارحي اليوم 9600 جنيه للطن، وسجلت أسعار حديد السويس 10 ألاف جنيه للطن، فيما سجلت أسعار حديد عنتر 9740 جنيهًا للطن.
Advertisements

أخبار تهمك

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. شقيق هيثم أحمد زكي يقلب الطاولة: هذا ما كان يريده قبل وفاته

منذ يومين

تردد قناة KSA SPORTS HD 1 السعودية الرياضية الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم

منذ يوم

الزمالك يغازل أهم صفقة في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

منذ يوم

تردد قناة MBC Action إم بي سي أكشن الناقلة مجانا لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. بث مباشر

منذ حوالي 21 ساعة

إصابة جديدة تضرب ريال مدريد.. وزيدان في ورطة كبيرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تنفيذ أول توصيات اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة (صورة)

منذ يوم

عاجل.. تردد قناة إم بي سي أكشن «MBC Action» الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل الآن

منذ حوالي 21 ساعة

في انتظار قرار فايلر.. مهاجم الشباب السعودي يقترب بقوة من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قناة أون تايم سبورتس الجديدة تنطلق في 2020 بعد ضم أون سبورت

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إلغاء قناتي أون سبورت وتايم سبورت

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

منذ حوالي 15 ساعة

نجم ريال مدريد يكتب نهايته في سانتياجو بيرنابيو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيان جديد من الحكومة بشأن مفاوضات سد النهضة برعاية أمريكا

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:50 م

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

09:22 م

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

10:04 ص

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

12:45 ص

عاجل.. تنفيذ أول توصيات اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة (صورة)

01:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

DMCA.com Protection Status