وحدة استطلاعات "الفجر": 41٪ من الرجال لا يتحملون المسئولية

العدد الورقي - ماجد صفوت - عثمان جمال الدين - رحاب جمعة - أسماء حلمي









83٪ من الشباب أقل شهامة من الكبار





66٪ يقبلون زوجة مديرة









تفصلنا أيام عن اليوم العالمى للرجال، الذى يحل فى الـ١٩ من نوفمبر كل عام، وبالتزامن مع ذلك، أجرت «الفجر» استطلاعا مجتمعيا، لرصد مكانة الرجل داخل المجتمع، والأسرة، مقارنة بالسيدات.





الاستطلاع استهدف عينة عشوائية، مكونة من 1100 فرد، من كل محافظات الجمهورية، وكافة المؤهلات التعليمية، وشكلت نسبة الذكور المشاركين 48.3%، بواقع 531 ذكراً، ونسبة الإناث 51.7%، بواقع 569 أنثى.





وراعينا تنوع الفئات العمرية المشاركة، وكانت نسب تواجدها كالتالى: من 18 إلى 30 سنة «337» فرداً بنسبة 30.6%، ومن 30 إلى 40 سنة «412» فرداً بنسبة 37.4%، ومن 40 إلى 50 سنة «87» فرداً بنسبة 7.9%، ومن 50 إلى 60 سنة «170» فرداً بنسبة 51.4%، ومن 60 إلى 70 سنة «100» فرد بنسبة 9.1%.





وهدفنا من ذلك الإجابة عن 6 أسئلة، هى: هل فقد الرجل مكانته داخل الأسرة؟، ما نسب تواجد نموذج «سى السيد» فى المجتمع؟، كم نسب الرجال الذين يتحملون المسئولية؟، هل فرص العمل للرجل أكثر من المرأة؟، هل تقبل أن تشغل زوجتك منصباً أكبر منك؟، هل جيل الرجال حاليا أقل شهامة من آبائهم وأجدادهم؟.





ويرى 406 أفراد من إجمالى عينة الاستطلاع، بنسبة 36.9%، أن الرجال فى مصر فقدوا مكانتهم داخل الأسرة، وانقسمت تلك النسبة إلى 121 ذكراً نسبتهم 11%، و285 أنثى بنسبة 25.9%، بداعى أن مكانة الرجل اختلفت كثيرا، بسبب عمل المرأة وإنفاقها فى المنزل، بالإضافة إلى التغيرات التى طرأت على المجتمع، من «تقليد الأجانب» والتطور التكنولوجى، الذى جعل العالم قرية صغيرة، ما ساهم فى انتقال ثقافات متعددة لمصر، لذا، فإن وضع الرجل اختلف كثيرا بعد معرفة المرأة كافة حقوقها.





فيما رأى 694 فرداً بنسبة 63.1% من إجمالى العينة، أن الرجال مازالوا يحتفظون بمكانتهم داخل أسرهم، وانقسمت تلك النسبة إلى 410 ذكور بنسبة 37.3%، و284 أنثى بنسبة 25.8، معلقين بأن الرجل لا يفقد مكانته داخل الأسرة مهما تغير الوقت، ولا يمكن أن نقول إن الرجال قلت قيمتهم، لكن تغيرت معاملتهم بشكل راقٍ.





وعن نسبة تواجد نموذج سى السيد داخل الأسرة، أكد 722 فرداً من إجمالى العينة بنسبة 65.6%، أنه أصبح غير موجود، وانقسمت تلك النسبة إلى 206 أفراد بنسبة 18.7%، و516 أنثى بنسبة 46.9%، بداعى أن عصر سى السيد انتهى بعد زيادة الوعى والثقافة فى المجتمع، وتعليم المرأة تسبب فى تغيير وعيها وإدراكها للأمور، و«سى السيد» فكرة، صدرتها الأفلام للمجتمع، ولا وجود لها فى الحقيقة.





وبخصوص الرجال الذين يتحملون المسئولية داخل منازلهم، قال 455 فرداً بنسبة 41.4%، منقسمين إلى 253 ذكراً بنسبة 23%، و202 أنثى بنسبة 18.4%، إن الرجال لا يتحملون المسئولية داخل منازلهم، لأن المجتمع تغير كثيرا بعد تعرضه لثقافات مختلفة ودخول عالم الإنترنت، وأصبحت المرأة تحمل كافة المسئوليات أكثر من الرجل، لذلك رأى البعض أن الرجل قلت مسئولياته كثيرا، بعد ظهور ما يسمى بـ«المرأة المعيلة».





وعن فرص العمل، قال 838 فرداً من إجمالى عينة الاستطلاع، بنسبة 76.2%، إن الرجل فرصته أكبر من المرأة، وانقسمت تلك النسبة إلى 318 ذكراً بنسبة 28.9%، و520 أنثى بنسبة 47.3%، بداعى أن الرجل متاح له أى عدد ساعات فى أى توقيت، على عكس المرأه التى تحكمها أوقات محددة، علاوة على وجود وظائف عديدة تشترط الرجل دون المرأة.





وفيما يتعلق بمنصب أكبر للزوج أو الزوجة فى العمل، أكد 725 فرداً من إجمالى العينة بنسبة 65.9%، أنهم يتقبلون أن يشغل شريك حياتهم منصباً أكبر منهم فى العمل، قائلين: إن الأسوياء فقط هم من يتمنون النجاح لشريكهم، ومن الطبيعى أن النجاح ينسب للأسرة ككل، لأن أى نجاح يحققه فرد داخل الأسرة يعبر عن مدى تفاهم الأسرة ووصولها لهدفها، وبالطبع الزوجة تتمنى أن يكون كل أفراد أسرتها أفضل منها بالفطرة.



