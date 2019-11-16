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23.05 ألف دولار نصيب الفرد من الدين العالمي

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:31 م
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بوابة الفجر
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ارتفع معدل الدين العالمى إلى مستويات جديدة خلال العام الجارى حيث من المتوقع أن ينتهى عام 2019 عن معدلات دين عالمي تقدر 255 تريليون دولار وهو ما يعادل نحو 23.05 الف دولار لكل فرد في العالمى.


واشار معهد التمويل الدولى ان معدل الدين العالمي يزيد بقيمة ثلاثة أمثال الناتج الاقتصادي السنوي للعالم، ويأتي مدفوعًا بارتفاع قدره 7.5 تريليون دولار في النصف الأول من العام، الذي لم يظهر مؤشرات على التباطؤ.

وارجع الخبراء العالميين تلك القفرزة في معدلات الدين العالمية إلى الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين، فيما توقعت التقارير ارتفاع الديون الحكومية إلى ما يزيد عن 70 تريليون دولار خلال العام الجارى فقط.

وشهد الدين الحكومي أكبر زيادة في النصف الأول من العام، ليرتفع 1.5 نقطة مئوية وتلته الشركات غير المالية بارتفاع قدره نقطة مئوية واحدة.


وأشارت التقارير إلى أنه منذ انهيار بنك الاستثمار الأمريكي ليمان براذرز، اقترضت الحكومات 30 تريليون دولار، وحصلت الشركات على 25 تريليون دولار، واقترضت الأسر تسعة تريليونات دولار، وحصلت البنوك على تريليوني دولار. كما أفادت بيانات معهد التمويل الدولي، التي تستند إلى أرقام بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي وكذلك أرقام المعهد الخاصة، أن حجم الدين خارج القطاع المالي يتجاوز حاليا 240 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعالم البالغ 190 تريليون دولار.


وارتفعت أسواق السندات العالمية من 87 تريليون دولار في 2009 إلى ما يزيد على 115 تريليون دولار. وتشكل السندات الحكومية حاليا ما يصل إلى 47 في المائة من السوق، وانخفضت سندات البنوك إلى ما يقل عن 40 في المائة.

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