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حكيم يطرح أغنية "سيبونا فى حالنا"

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:47 م
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بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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طرح المطرب حكيم، أغنيته الجديدة على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، التي تحمل اسم "سيبونا فى حالنا".

كلمات الأغنية


"مركزين في حياتنا أكتر مننا، مستكترين علينا نعمة ربنا، عينهم مبيتسيبناش ولا لسانهم رحمنا، معرفش لى كارهين راحتنا وفرحنا، سيبونا في حالنا، عينيكم جابت أجلنا، الرحمة حلوة وكفاية اللي جرالنا، شكرا على حسن المتابعة وعلى الخداع والملاوعة، لحد كدا متشكرين، طول ما أنت ماشى في دنيتك ..هتلاقي خلق في سكتك، سواد قلوبهم مش طبيعي، مستخسرين فيك ضحكتك، كتلة أذي متشكلة على هيئة بشر، ناس كارهه غيرها وكارهه حتى نفسها، ناس غاويه نبر وعينها دي تفلق حجر، لو شافوا نعمه علينا بيبان غلها".

أغنية "سيبونا في حالنا" هى من كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا.


من ناحية آخرى إنتهى "حكيم" من تسجيل أعانى ألبومه الجديد، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من المؤلفين مثل شريف حمدان، عبده سليم، محيي حوار، باسم منير، وأشرف البرنس، ومصطفي حسن، ومحمد عبد المنعم، وعصام شعبان.


والجدير بالذكر أن آخر أعماله هى أغنية "متجمعين"، التي غناها في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهي من كلمات محيى حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طارق عبد الجابر، وإخراج ياسر سامى.

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الكلمات المفتاحية

سيبونا في حالنا حكيم

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