رئاسة الوزراء تستعين بـ"موفرات المياه" و"الأوقاف" و"التعليم" ترفضان

كشف عبد المنعم هنداوى، رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية، «مصنع 45 الحربى» أن رئاسة الوزراء نفذت فكرة تركيب الموفرات الذكية فى المبنى لتوفير استهلاك المياه، إذ إنها كانت عممت توجيها ًباستخدام هذه الأداة فى كافة مقار الوزارات والجهات الحكومية خاصة التى تستهلك كميات مياه كبيرة مثل الجوامع والزوايا، ومدارس وزارة التربية والتعليم، ولكن وزراتى الأوقاف والتعليم أبطء فى التنفيذ من بين الجهات التى وصلها التوجيه.





وقال هنداوى إن مصنع 45 التابع للشركة والتى تتبع بدورها الهيئة القومية الإنتاج الحربى بدأت تصنيع أدوات وآلات ذكية لخفض حجم الاستهلاك، بدلاً من الاعتماد على سلوك المواطنين أنفسهم رغم أنه بعد مهم جداً.





يعتبر مصنع «45 الحربى» أو شركة المعصرة للصناعات الهندسية إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى و قلعة صناعية تعود لعام 1952، وتعمل حالياً بروح جديدة لاستغلال الطاقات المتاحة والمشاركة فى خطة التنمية الاقتصادية للدولة ودعم الاقتصاد الوطنى وبدأت بالفعل إنتاج منتجات مدنية استراتيجية ووضع حلول جذرية للمشكلات التى تواجه مصر وعلى رأسها أزمة النقص فى المياه بأبسط الطرق وأكثرها فاعلية.





وينتج مصنع «45»، بأيدٍ مصرية وتكنولوجيا ألمانية موفر المياه الذكى، والذى يخفض الاستهلاك بنسبة تزيد على 75% دون التأثير على كفاءة الاستخدام وهو مصمم للمنازل والفنادق والجهات الحكومية وجميع أنواع الحنفيات والخلاطات وقادر على تثبيت تدفق المياه عند جميع الضغوط، بجانب سهولة فكه وتركيبه وتنظيفه، وعمره الافتراضى الطويل وضمانه من الهيئة.





ومن مميزات الموفر الذكى أنه يخفض حجم الإنفاق على المياه بنسبة 50% وكذلك المدفوع فى الصرف الصحى بجانب توفير التيار الكهربائى المستهلك فى رفع المياه من الخزانات وكذلك تسخين المياه طوال شهور الشتاء.





ويحمى الموفر صحة المواطنين لأنه مصنوع من مواد غير ضارة عكس أكثر من 95% من مخارج المياه المصنوعة من الحديد الذى يصدأ ما يؤدى لتسمم المياه واحتوائها على بكتيريا.





كما ينتج المصنع، عداد المياه الميكانيكى، ويصل متوسط معدل سريان المياه فى العداد من 3 لـ20 متراً مكعباً فى الساعة وهو جاف تماماً ومحمى من الرواسب والأتربة ويتم تركيبه فى الوضع الأفقى والأجزاء التى تمر فيها المياه تتحمل ضغوطاً عالية وغير قابلة للتآكل وغير سامة ويمكن قراءة العداد بسهولة كما يتحمل العداد درجة حرارة المياه حتى 50 درجة مئوية.



