Zamalek Channel | تعرف على تردد قناة الزمالك الجديدة.. وموعد انطلاقها





ينتظر جمهور القلعة البيضاء انطلاق قناة الزمالك الجديدة ( Zamalek Channel)، لمعرفة الأ خبار الخاصة بالنادي في مختلف الألعاب الرياضية، كما يبحث جمهور الزمالك على تردد قناة الزمالك الجديدة، لذا ننشر لكم في السطور التالية تردد قناة الزمالك الجديد وموعد انطلاقها





تردد قناة الزمالك الجديدة ( Zamalek Channel )

تردد قناة الزمالك على قمر عرب سات Zamalek Channel، و قمر يوتلسات و نايل سات، حيث يمكن للراغبين في معرفة التردد تنزيل تردد قناة الزمالك على كلا من التالي:

تردد قناة الزمالك ( Zamalek Channel ) على قمر عرب سات التردد: 12029 معامل التصحيح: 4/3 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: عمودي





تردد قناة الزمالك ( Zamalek Channel ) على قمر يوتلسات التردد: 11595 معامل التصحيح : 4/3 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500

تردد قناة الزمالك ( Zamalek Channel ) على نايل سات التردد: 110219 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل التصحيح: 5/6





موعد انطلاق قناة الزمالك الجديدة ( Zamalek Channel )

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس إدارة نادي الزمالك، عن موعد انطلاق قناة الزمالك الجديدة، قائلا "سيتم إطلاقها اليوم السبت الموافق 16 نوفمبر لعام 2019".



