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Zamalek Channel | تعرف على تردد قناة الزمالك الجديدة.. وموعد انطلاقها

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:19 م
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قناة الزمالك
قناة الزمالك
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Zamalek Channel | تعرف على تردد قناة الزمالك الجديدة.. وموعد انطلاقها

ينتظر جمهور القلعة البيضاء انطلاق قناة الزمالك الجديدة (Zamalek Channel)، لمعرفة الأخبار الخاصة بالنادي في مختلف الألعاب الرياضية، كما يبحث جمهور الزمالك على تردد قناة الزمالك الجديدة، لذا ننشر لكم في السطور التالية تردد قناة الزمالك الجديد وموعد انطلاقها

تردد قناة الزمالك الجديدة (Zamalek Channel)
تردد قناة الزمالك على قمر عرب سات Zamalek Channel، وقمر يوتلسات ونايل سات، حيث يمكن للراغبين في معرفة التردد تنزيل تردد قناة الزمالك على كلا من التالي:

تردد قناة الزمالك (Zamalek Channelعلى قمر عرب سات 
التردد: 12029
معامل التصحيح: 4/3
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: عمودي

تردد قناة الزمالك (Zamalek Channelعلى قمر يوتلسات 
التردد: 11595
معامل التصحيح: 4/3
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500

تردد قناة الزمالك (Zamalek Channelعلى نايل سات 
التردد: 110219
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل التصحيح: 5/6

موعد انطلاق قناة الزمالك الجديدة (Zamalek Channel)
أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس إدارة نادي الزمالك، عن موعد انطلاق قناة الزمالك الجديدة، قائلا "سيتم إطلاقها اليوم السبت الموافق 16 نوفمبر لعام 2019".

وأكدت "منصور"، أن قناة الزمالك ستُقدم العديد من المباريات المختلفة لنادي الزمالك على كافة الأصعدة الرياضية بداية من كرة القدم، والسلة، واليد"، مشيرا إلى أن برامج القناة سيقدمها أبرز الاعلاميين في مصر، وهم "الكابتن - خالد الغندور، الصحفي - أحمد جمال، والكابتن - أحمد عبد الحليم، والصحفي - منتصر الرفاعي، والكابتن - أحمد سمير، والصحفي - شادي عيسى، والكابتن - طارق يحيي، والصحفي - إيهاب الفولي.
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