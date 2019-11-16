"تيار الزند" يدفع بـ 6 مرشحين فى قائمتين بانتخابات القضاة

يخوض 6 من أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة الذين كانوا ضمن قائمة المستشار أحمد الزند، رئيس النادى السابق، وزير العدل السابق، انتخابات النادى المقررة فى 20 ديسمبر المقبل.





ويسعى تيار الزند إلى الفوز بالـ6مقاعد من بين مقاعد مجلس الإدارة البالغة 15 فى محاولة لاستعادة قوة التيار بعد أن خسر نجل الزند – الذى كان مرشحاً فى الانتخابات السابقة وكذلك عدد من المحسوبين عليه عقب خروج الزند من وزارة العدل.





المنتمون لتيار الزند يخوضون الانتخابات فى قائمتين انتخابيتين، الأولى قائمة المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس النادى المنتهية ولايته إذ تضم المستشارين أحمد سمير الجمال، وحمدى معوض عبدالتواب، المرشحين على مقعدى القضاة ورؤساء المحاكم، والثانية قائمة المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والرئيس الأسبق للمكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، وتضم 4 هم المستشارين إيهاب رفعت السعدنى، ومحمد عبده صالح، والمرشحين على مقعدالمستشارين، بالإضافة إلى المستشارين صلاح الدين مجدى الشاهد، ومحمود عابدين عمر عابدين، المرشحين على مقعد القضاة ورؤساء المحاكم.





وفى إطار الدعاية الانتخابية كرر المستشار عبدالمحسن، وعوداً انتخابية سبق وأعلن عنها فى الانتخابات التى فاز فيها رغم أنه تولى رئاسة النادى أكثر من 3 سنوات، وعلى رأس هذه الوعود تحسين البرنامج العلاجى للقضاة وخدماته والمستشفيات الخاصة بالقضاة وأسرهم، بجانب تكرار الحديث عن إنشاء موقع إلكترونى للنادى بهدف تعريف المواطنين بأعمال القضاء والقضاة وعرض إنجازات وتاريخ النادى، وتقديم كافة الخدمات للقضاة عبر الموقع وهو ما لم يحدث رغم أن المستشار عبد المحسن وعد بإطلاق الموقع خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان النتيجة.



