اليوم .. ختام منافسات البطولة الدولية للفروسية بمركز رباب بسقارة

يسدل الستار مساء اليوم السبت على فاعليات المرحلة الثانية من البطولة الدولية لقفز الموانع التى ينظمها الاتحاد المصرى للفروسية والتى تقام خلال الفترة من 7 وحتى 16 نوفمبر الجارى على ملاعب مركز رباب للفروسية بمنطقة سقارة باهرامات الجيزة ، حيث أقيمت المرحلة الأولى من البطولة خلال الفترة من 9 وحتى 11 نوفمبى الجارى ، والمرحلة الثاتية خلال الفترة من 14 وحتى 16 نوفمبر ، ووجه المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية ونائب رئيس اتحاد العاب البحر المتوسط الدعوة لوزير الشباب والرياضة لحضور نهائيات الجائزة الكبرى التى تقام مساء اليوم ، كما وجه حطب الدعوة لعدد من رؤساء الأندية والاتحادات الرياضة وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ، وبعض وسائل الإعلام ورجال الصحافة لحضور ختام البطولة اليوم ، وينافس على لقب الجائزة الكبرى الفارس محمد طاهر زيادة الذى فاز أمس بالمركز الأول فى اليوم الثانى من المرحلة الثاتية للبطولة ، والفارس أحمد ناصر النجار الحاصل على المركز الأول فى الجائزة الكبرى للبطولة الأولى ، بالإضافة إلى محمد مدحت صادق وخالد الوليد وياسر عصر ومحمد أشرف .





يشارك فى البطولة 180 فارسا وفارسة من العديد من دول العالم والذين ينافسون على جوائز البطولة البالغ قيمتها 600 الف جنيه مصرى ، ويحضر افتتاح البطولة اليوم عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ، وعدد من الضيوف الأجانب الذين يحرصون على حضور البطولات التى تنظمها مصر فى السنوات الأخيرة





أشرف على البطولة الاتحاد الدولى للفروسية ، من أهم الدول التى شاركت فيها ، هولندا والبرازيل وألمانيا وكندا وأمريكا والسويد وسويسرا وإيطاليا والتشيك ، والذين تنافسوا على الارتفاعات من 120 سنتيمتر وحتى 155 سنتيمتر ، وحرص عدد من فرسان الدول الأوروبية والأمريكتين الذين تأهلو لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل ، وتعد البطولة ضمن بطولات الدورى العربى المؤهل لنهائيات كأس العالم المقبل بأمريكا فى أبريل القادم .





وكان الفارس أحمد ناصر النجار قد استطاع الفوز بالمركز الأول فى بطولة الجائزة الكبرى الاولى ، وحل فى المركز الثانى الفارس محمد.مدحت صادق ، وجاء فى المركز الثالث الفارس محمد.طاهر زيادة .