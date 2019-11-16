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إتحاد الشغل التونسي يدين العدوان الاسرائيلي على غزة

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:37 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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نشر الإتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت 16 نوفمبر 2019، بيانا أدان فيه العدوان الاسرائيلي الغادر على قرى غزة، والذي خلّف ما يفوق 34 شهيدا وأكثر  من مائة جريح، ودمّر عشرات البيوت والمشافي والمحلات والطرقات.

وقد جاء البيان الذي حمل توقيع أمين عام الإتحاد نور الدين الطبوبي، كالتالي:

" يتواصل القصف الصهيوني على قرى كثيرة من غزّة ليسقط ما يفوق 34 شهيدا وأكثر من مائة جريح وتدمّر عشرات البيوت والمشافي والمحلّات والطرقات، وتتواصل بذلك العربدة الصهيونية برعاية أمريكية وتواطؤ عربي منشغل بدوره في حرب تدمير اليمن وسوريا وليبيا بالوكالة عن القوى الاستعمارية، وإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل،

1. يدين العدوان الغادر الذي يكشف مرّة أخرى الحقيقة الإجرامية والدمويّة لهذا الكيان الصهيوني.
2. يترحّم على أرواح الشهداء ومنهم أطفال وبعضهم ينتمي إلى نفس العائلة. ويتوجّه بتحيّة إكبار إلى كلّ نفس مقاوم للعدوّ وإلى مسيرات العودة الصامدة منذ شهور.
3. يدعو القوى الديمقراطية في العالم إلى إدانة هذا العدوان والضغط من أجل إيقافه ومقاطعة هذا الكيان العنصري المحتلّ.
4. يدعو الحكومة التونسية إلى المطالبة الفورية بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن واقتراح قرار إدانة وإحراج الدول الأعضاء الصامتة أمام العدوان.
5. يجدّد مطالبته بمقاومة التطبيع في تونس وتشديد الحصار على التسرّب الصهيوني في بلادنا وسنّ قانون يجرّم التطبيع".
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