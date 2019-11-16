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3 خطوات تجعل المذاكرة ممتعة

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:35 م
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بوابة الفجر
منار طارق
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• الانتقال من الافتقار إلى الحماس إلى المتعة الشديدة
ما زلت أتذكر الأيام التي اعتدت فيها دراسة لغة برمجة تسمى Basic في الجامعة. كانت لغة البرمجة هذه بدائية لدرجة أنها عرضت مخرجات برامجها في شكل نص على شاشة سوداء.

كان يشبه إلى حد كبير إنشاء برنامج يعمل على برنامج MS-dos وهذا يعتمد على النص. باستخدام هذه اللغة تمكنا من إنشاء برامج بسيطة لاجراء بعض الحسابات.

يبدو الامر مملا، أليس كذلك؟
نعم كانت مملة للغاية لبعض الناس.
السبب الوحيد الذي وجدته مقبولًا هو أنني أحببت أجهزة الكمبيوتر.

بعد سنة واحدة تعرفت على visual basic. وهي لغة برمجة تسمح بإنشاء برامج مرئية تحتوي على أزرار وواجهات رسومية. كنت متحمسًا لدرجة أنني أمضيت أيامًا أمام شاشة الكمبيوتر في إنشاء برامج مختلفة تؤدي الي أشياء مختلفة. أتذكر أنني انشأت حتى عميل للدردشة. اعتاد أصدقائي الاتصال بي للخروج معهم، لكنني رفضت. كنت سعيدًا جدًا بالبرمجة لدرجة أنني لم أرغب في مغادرة منزلي.

السؤال الآن هو لماذا أصبحت البرمجة، التي كانت بالكاد مثيرة للاهتمام بالنسبة لي من قبل، فجأة ممتعة جدا؟

• كيفية جعل الدراسة ممتعة

الشيء الذي تحتاج إلى معرفته هنا هو أنه عندما يبدو أن الموضوع الذي تدرسه قد يساعدك في الوصول إلى أحد أهدافك المهمة، يصبح الموضوع مثيرًا للاهتمام فجأة.

دعنا نفترض أنك كنت مكتئبًا ثم أدركت أنك ستدرس علم النفس. ماذا تعتقد سوف يحصل؟

في مثل هذه الحالة، إذا كنت تعتقد أن هذه الدورة التدريبية ستساعدك على التعامل مع اكتئابك، فستجدها ممتعة جدًا. باختصار عندما تكون الأشياء التي تدرسها مرتبطة بأهدافك الأكثر أهمية، تصبح تلك الأشياء مثيرة جدًا للاهتمام.

• كيف تربط دراساتك بأهدافك؟
أعلم أن هذا ليس سهلًا ولكنه قابل للتنفيذ. فيما يلي الخطوات:

1) ابحث عن ما تريده في الحياة: عندما تعرف بالضبط ما تريده في الحياة، ستتمكن سريعًا من معرفة الموضوعات التي ستكون مفيدة لك. في مثل هذه الحالة، سوف تصبح هذه المواضيع مثيرة للاهتمام للغاية.
2) تحدث إلى الناس حول أهمية تلك الموضوعات: بمجرد أن تتمكن من فهم كيف يمكن أن يساعدك موضوع معين في حياتك المستقبلية، سيبدو هذا الموضوع أكثر إثارة للاهتمام. تحتاج فقط إلى بذل بعض الجهد لفهم كيف يمكن أن يناسب هذا الموضوع حياتك المهنية المستقبلية
3) التحدث إلى الأشخاص الناجحين: اسأل الأشخاص الناجحين عن الموضوعات التي ساعدتهم في الحياة، وعندما تدرك أنك تدرس حاليًا بعضهم، ستجدهم أكثر إثارة للاهتمام.

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الكلمات المفتاحية

الدراسة و الملل 3 خطوات تجعل المذاكرة امر ممتع • كيفية جعل الدراسة ممتعة

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