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وزير الأثار وسكرتير عام المحافظة يتفقدان مبنى متحف الغردقة الجديد (صور)

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:32 م
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الزيارة
الزيارة
محمد طه
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تفقد الدكتور خالد عناني، وزير الأثار، واللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، مبنى متحف الغردقة الجديد للوقوف على آخر التطورات وأعمال الإنشاءات به لتحديد موعد افتتاحه، وذلك خلال زيارة لوزير الأثار للبحر الأحمر.

وشملت الزيارة تفقد صالات العرض المتحفي، والقطع الأثرية الخاصة بسيناريو العرض والذي يعمل علي إبراز عناصر الجمال بصفة عامة في الحضارة المصرية عبر العصور، حيث يقدم صفة الجمال بشكل أعمق وبصورة اكثر تفصيلها، والأدوات المستخدمة في الحياة اليومية كأدوات الزينة والطبخ.

كما تفقد كافة الوسائل والأنظمة التأمينية الموجودة بالمتحف مثل كاميرات المراقبة، وأجهزة الإنذار والإطفاء وسلامة فتارين العرض.

وطالب وزير الأثار بسرعة إنهاء العمل لافتتاح المتحف، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، كما أكد على بعض التعديلات فى المتحف بالنسبة للدخول والخروج وأماكن آخرى.

وأكد عنانى على دعوة شركات السياحة قبل افتتاح المتحف بقرابة 5 أيام وعقد لقاء لهم وتعريفهم بامكانيات المتحف للبدأ فى أعمال التسويق، بالتنسيق مع الشريك الخاص فى المتحف.

كما طالب وزير الأثار بتحديد مكان واحد للخروج من المتحف، وكذلك وضع صور جمالية ببهو بمدخل المتحف وتغير بعض ألوان الحوائط المختلفة، وكذلك طريقة عرض القطع الآثارية.

حضر الجولة اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، والمهندس خالد محفوظ، الشريك الخاص فى عملية الإنشاءات المقامة بالمتحف وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وزير الأثار وسكرتير عام المحافظة يتفقدان مبنى متحف الغردقة الجديد (صور)
وزير الأثار وسكرتير عام المحافظة يتفقدان مبنى متحف الغردقة الجديد (صور)
وزير الأثار وسكرتير عام المحافظة يتفقدان مبنى متحف الغردقة الجديد (صور)
وزير الأثار وسكرتير عام المحافظة يتفقدان مبنى متحف الغردقة الجديد (صور)
وزير الأثار وسكرتير عام المحافظة يتفقدان مبنى متحف الغردقة الجديد (صور)
وزير الأثار وسكرتير عام المحافظة يتفقدان مبنى متحف الغردقة الجديد (صور)
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