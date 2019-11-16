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تأجيل دعوى فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري لـ28 ديسمبر

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:32 م
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محكمة
محكمة
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قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تاجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة، لجلسة 28 ديسمبر.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم66967 لسنة 73 قضائية، أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.
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