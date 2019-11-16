Advertisements
Advertisements
Advertisements

'الصحفيين' تنجح في أولى دوراتها التدريبية بالمحافظات

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:31 م
Advertisements
جانب من الدورات
جانب من الدورات
ميسون أبو الحسن
Advertisements
انتهت اليوم، الدورة التدريبية الأولى التي تنظمها لجنة التدريب وتطوير المهنه بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، للزميلات والزملاء بالمحافظات، في إطار خطة اللجنة التي تهدف إلى تطوير الأداء المهني للصحفيين في كافة مجالات وأنماط الصحافة الورقية والإلكترونية.

شارك في الدورة التي افتتحها الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بقاعة المؤتمرات بمكتبة مصر بمدينة المنصورة، يوم الأربعاء الماضي، واستمرت لمدة 4 أيام، 55 من الزميلات والزملاء بمحافظات الدقهلية والغربية والمنوفية ودمياط وكفر الشيخ يمثلون كافة الصحف القومية والحزبية والخاصة.

تناولت الدورة 3 محاور، الأول حول "الأمان الرقمي للصحفيين"، وقامت بالتدريب الزميلة نهي لملوم المدربة بالاتحاد الدولي للصحفيين وتضمن الأدوات التي تساعد الصحفي على تأمين حاسوبه الشخصي والبريد الإلكتروني، وضبط كلمات السر بشكل أكثر أمانًا، ووسائل حماية الحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وحماية البيانات الشخصية، والتعامل الصحيح مع تطبيقات الموبايل وحماية الخصوصية، وكيفية اختيار التطبيقات الآمنة التي يحتاجها الصحفي فى عمله، والحماية من البرمجيات الخبيثة، .

والمحور الثاني حول "السلامة المهنية والشخصية للصحفيين"، وقامت بالتدريب الزميلة شيرين عبد العظيم المدربة بالاتحاد الدولي للصحفيين وتضمن السلامة المهنية للصحفى أثناء إعداد التحقيقات الاستقصائية وصحافة الفيديو، ومهارات الإسعافات الأولية، و السلامة المهنية أثناء التغطيات الميدانية

والمحور الثالث حول "الحماية القانونية للصحفيين"، وقام بالتدريب جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة وتناول الضمانات الصحفية في الدستور المصري، وقوانين الصحافة والإعلام الجديدة، واللوائح المنظمة للمهنة، وقضايا السب والقذق في قانون العقوبات، وقضايا السب والقذف الإلكترونية.

وشهدت الجلسة الأخيرة مناقشة ساخنة بين جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة والزميلات والزملاء حول اننشار ظاهرة الكيانات الوهمية الموازية، والتي تؤدي إلى الإساءة البالغة لمهنة الصحافة ونقابة الصحفيين؛ حيت طالبوا مجلس النقابة بسرعة تفعيل قرارات الجمعية العمومية الأخيرة التي عقدت في 15 مارس الماضي بالتصدي لتلك الكيانات الوهمية التي تنصب على المواطنين، بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون.

وفي نهاية الدورة، قام جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، بتسليم الزميلات والزملاء المشاركين شهادات اجتياز الدورة.
'الصحفيين' تنجح في أولى دوراتها التدريبية بالمحافظات
'الصحفيين' تنجح في أولى دوراتها التدريبية بالمحافظات
'الصحفيين' تنجح في أولى دوراتها التدريبية بالمحافظات
'الصحفيين' تنجح في أولى دوراتها التدريبية بالمحافظات
'الصحفيين' تنجح في أولى دوراتها التدريبية بالمحافظات
'الصحفيين' تنجح في أولى دوراتها التدريبية بالمحافظات
'الصحفيين' تنجح في أولى دوراتها التدريبية بالمحافظات
'الصحفيين' تنجح في أولى دوراتها التدريبية بالمحافظات
'الصحفيين' تنجح في أولى دوراتها التدريبية بالمحافظات
'الصحفيين' تنجح في أولى دوراتها التدريبية بالمحافظات
'الصحفيين' تنجح في أولى دوراتها التدريبية بالمحافظات
'الصحفيين' تنجح في أولى دوراتها التدريبية بالمحافظات
'الصحفيين' تنجح في أولى دوراتها التدريبية بالمحافظات
'الصحفيين' تنجح في أولى دوراتها التدريبية بالمحافظات
'الصحفيين' تنجح في أولى دوراتها التدريبية بالمحافظات
'الصحفيين' تنجح في أولى دوراتها التدريبية بالمحافظات
'الصحفيين' تنجح في أولى دوراتها التدريبية بالمحافظات
'الصحفيين' تنجح في أولى دوراتها التدريبية بالمحافظات
'الصحفيين' تنجح في أولى دوراتها التدريبية بالمحافظات
'الصحفيين' تنجح في أولى دوراتها التدريبية بالمحافظات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين دورات تدريبية للصحفيين جمال عبدالرحيم الفجر

أخبار تهمك

نجم ريال مدريد يكتب نهايته في سانتياجو بيرنابيو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تنفيذ أول توصيات اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة (صورة)

منذ يوم

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. شقيق هيثم أحمد زكي يقلب الطاولة: هذا ما كان يريده قبل وفاته

منذ يومين

إصابة جديدة تضرب ريال مدريد.. وزيدان في ورطة كبيرة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تردد قناة KSA SPORTS HD 1 السعودية الرياضية الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم

منذ يوم

الزمالك يغازل أهم صفقة في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إلغاء قناتي أون سبورت وتايم سبورت

منذ أقل من ساعتين

الموت يفجع الفنانة هيفاء وهبي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

منذ حوالي 17 ساعة

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

منذ يوم

في انتظار قرار فايلر.. مهاجم الشباب السعودي يقترب بقوة من الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. تردد قناة إم بي سي أكشن «MBC Action» الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل الآن

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. قناة أون تايم سبورتس الجديدة تنطلق في 2020 بعد ضم أون سبورت

منذ حوالي 4 ساعات

تردد قناة MBC Action إم بي سي أكشن الناقلة مجانا لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. بث مباشر

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:50 م

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

09:22 م

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

10:04 ص

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

12:45 ص

عاجل.. تنفيذ أول توصيات اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة (صورة)

01:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

DMCA.com Protection Status