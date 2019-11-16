بالصور.. وصول رضا عبدالعال لملعب بلدية المحلة

وصل منذ قليل رضا عبدالعال لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، ومدرب أندية دمنهور وطنطا ونبروه وجمهورية شبين سابقا، لمقر نادي بلدية المحلة وذلك بعد الاتفاق علي تولي منصب المدير الفني لنادي بلدية المحلة المشارك في دوري القسم الثاني للمجموعة الثالثة بحري، وذلك خلفا ل كرم جابر المدير الفني السابق الذي قدم استقالته عقب تعادل الفريق مع نظيره المنصورة بالجولة الرابعة.

وصول رضا عبد العال لملعب البلدية

وكان مصطفى الشامي أمين الصندوق والمشرف العام على الكرة بنادي البلدية قد اجتمع مع عبدالعال مساء الأمس في القاهرة للإتفاق علي بنود العقد، وانتهي بموافقة عبدالعال علي قيادة الفريق.

واستقبل مسئولو المحلة ولاعبي الفريق المدير الفني الجديد بترحاب شديد، وأخذ محبي الفريق صور تذكارية معه.

ويتقابل بلدية المحلة مع عرب الرمل اليوم علي ملعب البلدية في بطولة كأس مصر، وشهدت المقصورة وجود عبدالعال بجوار مجلس إدارة الفريقين لمتابعة الفريق، علي أن يعقد جلسة مع مسئولو الفريق عقب المباراة.

ويحتل البلدية المركز العاشر برصيد نقطتين جمعهما من تعادله مع دمنهور بالجولة الأولي وتعادله مع المنصورة بالجولة الرابعة، في دوري القسم الثاني