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العراق يرحب بالجهود الدولية المستمرة لمكافحة داعش

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:30 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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قال وزير الخارجية محمد علي الحكيم، إن العراق رحب بالجهود الدولية المستمرة لمكافحة داعش.

وأعرب عن تقدير العراق للدول الأعضاء في التحالف العالمي بقيادة الولايات المتحدة لهزيمة داعش.

وكان يتحدث في اجتماع لوزراء خارجية التحالف العالمي لهزيمة مجموعة داعش الصغيرة. وأقيم الحدث بعد أقل من شهر من مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي في غارة أمريكية في سوريا.

وأشاد الحكيم بجهود التحالف لاستعادة الاستقرار وتقديم الخدمات الأساسية للمدن العراقية المحررة وإعادة اللاجئين إلى ديارهم وإعادة التعمير.

كما شكر بعثة الناتو على دورها في تعزيز القدرات الأمنية والتدريب.

وأثنى كذلك على الجهود الاستخباراتية التي بذلتها المخابرات الوطنية العراقية ودورها الرئيسي في العملية التي أدت إلى مقتل البغدادي.

وصرح الحكيم، التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق الرفيع المستوى بين دول التحالف أسفر عن تحديد مكان زعيم داعش والقضاء عليه.

وشدد الوزير على أهمية تعزيز العمل وتوحيد الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا بما يضمن وحدتها وسيادتها، مع إبراز تأثيرها المباشر على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وعلاوة على ذلك، دعا إلى معالجة الوضع الإنساني للعائلات في مخيم الهول للتهجير في سوريا ومنع داعش من التسلل إلى هذه المخيمات، ونشر إيديولوجيتها الإرهابية وإعادة تنظيم صفوفها.

وقال إن العراق مستعد لاستقبال العائلات العراقية من هذه المعسكرات بعد إجراء الفحوص الأمنية اللازمة والتأكد من أنها من أصل عراقي.

وحث الحكيم دول التحالف على المساعدة في عملية نقل هذه الأسر وتطوير برامج إعادة الإدماج وإعادة التأهيل.

وأضاف، يحث العراق دول التحالف على تحمل مسؤولياتها واستقبال مواطنيها وضمان مساءلة المتورطين فيها.
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الكلمات المفتاحية

محاربة داعش داعش تحديد مكان الجهود الدولية

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