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بروفات تطوير قطاع الأخبار ديسمبر المقبل

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:23 م
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ميرفت محسن
ميرفت محسن
العدد الورقي - نبيل أبو زيد
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يستعد قطاع الأخبار وقناة مصر الأولى لبدء بروفات تطوير الشاشة منتصف ديسمبر المقبل، وهى الخطة التى تشمل برامج ونشرات، أبرزها موجز برنامج «التاسعة»، وهو الموجز الإخبارى الذى سيتزامن مع برنامج التوك شو الرئيسى للقناة، كذلك يجهز القطاع مجموعة كبيرة من البرامج الأخرى التى سترصد الإنجازات المصرية التى تم تحقيقها على أرض الواقع حتى الآن، ومن المقرر أن تذاع هذه البرامج على القناة الأولى والفضائية المصرية، وقنوات فضائية خاصة، لأن القطاع سينتجها بلوجو، وبدون لوجو ويقوم قطاع التسويق بقطاع الأخبار بتسويق هذه البرامج. وعلى جانب آخر تستعد ميرفت محسن رئيس قطاع الأخبار لتنظيم لجنة لتصعيد مذيعين من قنوات القطاع لقراءة السياسة بنشرات الأخبار، بهدف ضخ وجوه جديدة من الشباب فى قراءة النشرات السياسية، ومن المنتظر أن يتم اختبار المذيعات والمذيعين من قارئى النشرات الجوية والاقتصاد والرياضة والدفع ببعضهم فى الخدمات الإخبارية المتنوعة للقطاع يوميا.

ومن المنتظر أن تشهد الشاشة تغييرا كبيرا بمجرد ظهور تلك الوجوه الجديدة على قنوات القطاع خاصة أن مذيعين عديدين أصبح عامل السن واضحا جدا عليهم ويعطى انطباعا غير جيد عن شكل الشاشة لدى المشاهدين.
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