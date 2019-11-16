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هل يجوز تنفيذ وصية تدعو إلى قطع رحم؟ الإفتاء تجيب

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:24 م
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الإفتاء
الإفتاء
هدى عبدالرازق
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وجه متصل سؤالا، إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، قائلا: "هل يجوز تنفيذ وصية تدعو إلى قطع صلة الرحم".

ومن ناحيته، أوضح أحد علماء دار الإفتاء، عبر مقطع فيديو على موقع "يوتيوب"، أن الوصية نوعان، وصية ببر، ووصية بغير البر، مستدلا أن من أوصى ببناء مسجد من تركته تعد وصية ببر، ويجب أن يلتزم الورثة بها لأنها عمل صالح، وتعود على المتوفى بالثواب.

وأضاف أن هناك من يوصي بألا يشاهده شخص معين بعد وفاته، ولكن إذا جاء هذا الشخص وأراد أن يراه، فيمكن لأهل المتوفى أن يسمحوا له برؤيته، لأنها ليست وصية ببر، منوها بأن الوصية بغير البر إذا استطعنا تنفيذها بغير مشقة فتنفذ، وإذا لم نستطع، فهى ليست واجبة.
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