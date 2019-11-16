عمليات جراحية للعيون وقوافل طبية في 13 قرية بأسيوط ضمن مبادرة "حياة كريمة"





وأشار إلى استمرار القوافل الطبية الشاملة بالتنسيق مع مؤسستى مصر الخير وجمعية الطفلولة والتنمية بقرى المرحلة الاولى والبالغ عددها 60 قرية بمختلف مراكز المحافظة.



وأشار المحافظ إلى أنه يتم متابعة مستمرة بالتنسيق مع كافة الجمعيات والمؤسسات المشاركة فى المبادرة والقيادات التنفيذية بالمحافظة للوقوف على ما تم تنفيذه من اعمال على ارض الواقع وتذليل كافة العقبات امام عمل تلك الجمعيات فضلا عن عقد اجتماع اسبوعى مع ممثلى المؤسسات المشاركة ومديريات الخدمات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الاعمال وفقًا للخطة الموضوعة وبمشاركة مديرية التضامن الاجتماعى وتحقيق التنسيق والتعاون مع كافة الجهات في مختلف الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المنشودة.



حيث واصلت مؤسسة مصر الخير قوافلها الطبية الشاملة للكشف على المواطنين فى تخصصات أطفال وأنف وأذن وباطنة وجراحة وجلدية وعظام ومسالك ونساء وقوافل العيون بالقرى الاكثر احتياجًا والتي استهدفت 13 قرية في مرحلتها الأولى واجراء عمليات جراحية لمرضى العيون بمستشفى المنطقة الجنوبية العسكرية وذلك تحت اشراف محمد فراج مدير فرع مؤسسة مصر الخير بأسيوط.



كما استهدفت جمعية الطفلولة والتنمية بأسيوط القرى الأكثر احتياجا ونظمت قوافل طبية شاملة بالقرى والنجوع وبدأت بقرية عرب العطيات القبلية تحت اشراف نسمات القوصى المدير التنفيذي للجمعية وبمشاركة الأطباء المتخصصين فى جميع التخصصات مع صرف الأدوية المجانية على المرضى واحالة العميات الجراحية للمستشفيات الجامعية.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "حياة كريمة" والتي تهدف إلى توفير مستوى معيشة كريم للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها المادية والمعيشية.