نماراتا شيرودكار عن فيلم Frozen 2 ... إلسا هي الشخصية المفضلة لسيتارا

في لقاء تلوغو الصحفي مع فريق عمل فيلم "Frozen 2"، تحدثت نماراتا شيرودكار وابنتها سيتارا عن ارتباطهما بالفيلم.



يتحمس ماهيش بابو وابنة ناماراتا شيرودكار ذات السبع سنوات سيتارا غاتمانيني لظهورها لأول مرة في هذه الصناعة. وكما ذُكر آنفًا سوف تتعرف على الطفل إلسا في Frozen 2، ومن المقرر إطلاقه في جميع أنحاء العالم في 22 نوفمبر 2019.



"Frozen 2" لن يطلق باللغة الإنجليزية فحسب بل أيضًا باللغة التاميلية والتيلجو والهندية، بينما نيثيا مينن ستلعب دور إلسا في الفيلم، وسيتارا ستلعب دور طفلتها.





في اللقاء الصحفي، الذي عُقد اليوم 16 نوفمبر في حيدر أباد، أجابت سيتارا على بعض الأسئلة مع والدتها نامراتا، كانت الصغيرة خجولة جدًا في مقابلة وسائل الإعلام والإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بعلاقتها بـ Frozen 2.





قالت نامراتا: "عندما قدم لنا العرض، طلبنا من سيتارا وكانت متحمسة للغاية للقيام بذلك، عندما تم إطلاق الجزء الأول من الفيلم Frozen، كانت سيتارا تبلغ من العمر ثلاث أو أربع سنوات، كانت تحب الفيلم منذ ذلك الحين، خاصة إلسا".



عندما سُئلت عن شخصية سيتارا المفضلة، قالت: "إلسا هي شخصيتي المفضلة في الرسوم المتحركة، شاركت هذه الأخبار مع أصدقائي وسأشاهد فيلم Frozen 2 مع بعضهم".





تمتلك سيتارا وابنة المخرج فامسي باديبالي، آديا أون قناة على اليوتيوب اسمها آديا وسيتارا، وعندما سألت المضيفة عن قناتهم على اليوتيوب، قالت: "إنها (آديا) صديقتي، وأردنا قضاء المزيد من الوقت، لذا أردنا أن نصور مقاطع فيديو على اليوتيوب".



وفي النسخة التاميلية من فيلم "Frozen 2"، تم وضع شروتي هاسان ودهيفيادارشيني تم ربطهما في دب من أجل إلسا وآنا، بريانكا شوبرا وبارينيتي شوبرا سوف يعيرون أصواتهم لإلسا وآنا في النسخة الهندية من النسخة الثانية من "Frozen 2".

