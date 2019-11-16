"مصر بتفرح".. كواليس تطوير الحكومة 114 ألف منطقة عشوائية

وبالفعل بدأت الحكومة خطة تطوير العشوائيات منذ يناير عام 2016 بالقضاء على المناطق الأشد خطورة في مختلف المحافظات.



351 منطقة خطرة

تحتوي مصر على 351 منطقة شديدة الخطورة تحتوى على كتلة سكانية بلغت 220 ألف نسمة منها 60 منطقة بالقاهرة و27 منطقة بمحافظة الاسماعيلية وأربع مناطق بمحافظة أسوان عشوائية بينما تحتوى محافظة جنوب سيناء على 3 مناطق خطرة.



" الفجر " تستعرض في تقريرها التالي جهود الدولة فى القضاء على المناطق العشوائية منذ عام 2016.







منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة مصر عام 2014، ووضع ملف تطوير العشوائيات ضمن أولوياته، ووجه الحكومة بتنفيذ خطة تطوير العشوائيات،