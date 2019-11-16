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"أمطار رعدية وغزيرة".. الأرصاد الجوية تكشف لـ"الفجر" كواليس 72 ساعة مقبلة مليئة بالمفاجآت

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:55 م
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حالة الطقس اليوم - الأرصاد الجوية
حالة الطقس اليوم - الأرصاد الجوية
نجلاء البسيونى
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"شديد الحرارة، برودة ليلا، سقوط أمطار، أمطار رعدية"، تساؤلات عديدة يبحث عنها المواطنون خلال الفترة الحالية بشأن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، وذلك بعد التحذيرات المُشددة من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن سقوط أمطار واحتمالية  أن تضرب مصر كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا.

الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل جديدة عن حالة الطقس
أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، علق على تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من اليوم حتى 18 نوفمبر المقبل، وأكد أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلا.

سقوط أمطار رعدية على جبال البحر الأحمر وسيناء
وقال صابر، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، اليوم، إنه من المحتمل أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين؛ تكون غزيرة ورعدية أحيانَا على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سيناء.

تعرف على حالة الطقس غدا الأحد في مدن ومحافظات مصر
وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن غدًا الأحد، سيسود طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء تكون رعدية أحيانا.

وأشار إلى أنه من المحتمل أن يكون الطقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وجنوبا على حلايب وشلاتين.

حالة الطقس على مدار الـ72 ساعة الماضية
كانت هيئة الأرصاد قد حذرت أول أمس من سقوط أمطار متوسطة إلى شديدة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتكون غزيرة ورعدية وتصل إلى حد السيول على على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما نوهت الأرصاد إلى وجود كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا تتسبب في انخفاض درجات الحرارة بقيم من 4 إلى 5 درجات لتصل درجات الحرارة إلى 26 أو 27 درجة، إلا أننا شهدنا ارتفاع درجات الحرارة. 


شبزرو مائية كثيفة تضرب مصر
وعن توقعات هيئة الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة، فمن المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، السبت، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار غدا.

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