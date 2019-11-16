أول رد فعل من حسام البدري مع لاعبي المنتخب بعد مباراة كينيا

حرص حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على عقد جلسة ساخنة مع لاعبو الفراعنة، عقب التعادل أمام كينيا، في بداية مشوار الفريق بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.





وعنف حسام البدري، جميع اللاعبين بسبب الاستهتار د اخل أرضية الملعب، وعدم إحترام الخصم بالإضافة إلى عدم تنفيذ تعليماته داخل أرضية الملعب وهو ماتسبب في فقد نقطتين ببداية المشوار.





وحذر حسام البدري جميع اللاعبين، من مواصلة الأداء الهزيل خلال مواجهة جزر القمر، خاصة أن هذه المواجهة ستحدد ملامح منافسة الفراعنة على بطاقة التأهل للكان الإفريقي.





وتابع البدري خلال جلسته مع اللاعبين، أنه لا بد من إحراز الفوز خارج الديار ضد منتخب جزر القمر، ومصالحة الجماهير خاصة أن الجماهير المصرية تضع آمال كبيرة على الفريق القومي من أجل تعويض خسارة اللقب الإفريقي والتي نظمتها مصر منتصف العام الجاري.





واختتم حسام البدري حديثه، مؤكدا أنه لن يقبل بهذا الأداء في المباريات المقبلة، مهددا اللاعبين بالاستبعاد لعدم قدرتهم على تمثيل المنتخب الوطني.





وكان المنتخب الوطني سقط في فخ التعادل أمام المنتخب الكيني، بهدف لكل فريق بالمباراة التي أقيمت أول أمس الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بالتصفيات الإفريقية.





وحقق منتخب جزر القمر، فوزا على منتخب توجو، على ملعب الأخير بهدف دون رد لحساب نفس المجموعة السابعة، ويتصدرها برصيد 3 نقاط.





ووصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم برئاسة جمال محمد علي نائب رئيس الجبلاية، منذ قليل إلى جزر القمر، بعد سفر لمدة 9 ساعات متواصلة، لخوض المباراة الثانية في التصفيات الإفريقية.