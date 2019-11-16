سيناتور جمهوري يلقن أردوغان درسًا قاسيًا في اجتماع بالبيت الأبيض (فيديو)



وكشف "جراهام" بحسب تقرير تليفزيوني لقناة "العربية"، إن أردوغان عرض فيديو على "الآيباد" الخاص به يصور الأكراد كأنهم جماعات إرهابية، مؤكدا أنه رفض كلام أردوغان عن أن تركيا أكثر بلد حارب داعش.



وقال "جراهام" إنه في ذلك الوقت شعر بالغضب من "أردوغان" ورد عليه قائلا: "من الممكن أن أحضر فيديوهات من الأكراد عن جرائم جيشك في حقهم".



يذكر أن زيارة أردوغان تلقى معارضة في الداخل الأميركي، لا سيما من قبل أعضاء في مجلس النواب الأميركي.



وكان النائب البارز عن الحزب الديمقراطي إليوت إنجلز رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي قد قال في وقت سابق، إن استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لأردوغان في واشنطن كان خطأ من البداية وما كان يجب أن يحدث، لأنه سمح لتركيا بأن تغزو سوريا وتتسبب في تهجير جماعي للأكراد، وكذلك قيام أنقرة بشراء نظام الصواريخ S-400 من روسيا.





قال السناتور الجمهوري، ليندسي جراهام، إنه وبخ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماع مغلق في البيت الأبيض، حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من أعضاء الكونجرس.