ميسي يوجه رسالة نارية إلى مدرب البرازيل

قام الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين نادي برشلونة الإسباني بتوجيه رسالة ناريه إلى تيتي مدرب منتخب البرازيل خلال المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الجمعة 15 نوفمبر.

ميسي يهاجم تيتي خلال مباراة اليوم

والتقطت كاميرات ملعب المباراة التي جمعت بين الأرجنتين والبرازيل اليوم قيام ميسي بمهاجمة تيتي حيث قال له "أصمت أغلق فمك".





رد تيتي على هجوم ميسي

وعلق تيتي على هجوم ميسي عليه في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم قائلا: "قلت للحكم يجب أن يحصل ميسي على بطاقة صفراء عندما عرقل ويليان، ومن ثم نظر إلي ميسي وقال لي أصمت، وأنا أجبته أصمت أنت".





نتيجة مباراة الأرجنتين والبرازيل

واستطاع منتخب الأرجنتين أن يفوز على نظيره منتخب البرازيل بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم اليوم وديا في مدينة الرياض بالسعودية.





وجاء هدف الأرجنتين الوحيد في مرمى منتخب البرازيل عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة 13 عن طريق ركلة حزاء سجلها في مرمى أليسون بيكر حارس مرمى المنتخب البرازيلي.





موعد مباراة الأرجنتين القادمة

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره منتخب الأوروجواي يوم السبت القادم 18 نوفمبر في مباراة ودية أخرى خلال فترة التوقف الدولي الحالية.