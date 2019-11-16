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بماذا علق أحمد جمال على صورته الجديدة؟

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:57 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشر الفنان أحمد جمال صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وكتب "جمال" على هذه الصورة قائلًا: "أنا ليك وإنت ليا أنا ونجوم السما دي ف إيدنا ومفيش حد غيرنا هنا والشوق يا حبيبي تالتنا يا ليالي .

وعلق أحد المتابعين عليه قائلاً: الله عالأغنيه دي بعشقها بجد، كل أغانيك جميلة أصلا يا احمد مفيش كلام.

وأردف أخر قائلًا: "بحبك يا جيمي ونفسي اشوفك، وفين الألبوم بقا مستنينوا على نار".

وعلى صعيد أخر قدم "جمال" العديد من الأغاني منها: "توكلنا على الله​، انت اقوى، قد اللي قولنا، علي المزيكا، تكبيرات العيد، كل صلواتي، حي على الصلاة، مدد، يارب، افتح قلبك للقرآن، والناس نايمين، كفايه اقول محمد، استرني، ليلة القدر على الله، نشيد العاشقين، نفس الايد، مين يمدحك، قوم اختار حياتك، تحيا مصر، حكاية كبيرة، اخر ميعاد، اللى يقولك بحبك".

كما قدم: "بطلنا اللى يعطلنا، خط الحياة، دير بالك، عزوبية، لو سمحتى، مش كتير، هغنيلك، يلا نعيش، اضحكي، يا ليالى، جئت اليك، هنحب مين غيرها، معاك، مين هى مصر، كل واحد فينا، قسمه ونصيب، واحشني جدا، لو تعبان من الحياه، البنت دى، يفتح الله، النسيان".

بماذا علق أحمد جمال على صورته الجديدة؟
بماذا علق أحمد جمال على صورته الجديدة؟
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