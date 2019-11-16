انخفاض في أسعار هذه السلع.. خبر سار لجميع المواطنين من "الغرفة التجارية" (فيديو)



وأكد "الدجوي"، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، أن بطاقة التموين بالنسبة للمواطن تمثل صمام الأمان، مؤكدًا أنها ثقافة شعب ولا يمكن تغييرها، معقبًا: "التموين بالنسبة للمواطن هو حياته كلها".



وأشار إلى أن وزارة التموين تخير المواطن بين 65 سلعة؛ من بينهم سلع غذائية وسلع غير غذائية و"كل مستلزمات ربة المنزل"، مؤكدًا أن كميات السلع الموجودة في الشركات القابضة تكفي احتياجات السوق وتزيد، متابعًا: "عندنا سلع تموينية تكفي الاحتياجات وتفيض".



قال هشام الدجوي، مسئول لجنة التموين بالغرفة التجارية بالجيزة، إن الوزارة قررت تخفيض أسعار السلع التموينية ابتداء من الشهر المقبل، مؤكدا أن الأسعار انخفضت في السوق الحر بنسبة 50% لبعض السلع.