Advertisements
Advertisements
Advertisements

التشكيل المتوقع وموعد مباراة هولندا وأيرلندا الشمالية

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:28 ص
Advertisements
منتخب_هولندا
منتخب_هولندا
عبدالقادر عرابي
Advertisements
يحل المنتخب الهولندي ضيفاً ثقيلاً على نظيره الأيرلندي الشمالي بملعب "ودينسور بارك" في العاصمة الأيرلندية بلفاست، لحساب مباريات الجولة السابعة من الجموعة الثالة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية " يورو 2020".

ويسعى رجال امدرب "رونالد كومان" لتحقيق فوز يؤهل المنتخب الهولندي لخطف إحدى بطاقتي المجموعة الثالثة، والتي ينافسه عليها منتخبي ألمانيا وأيرلندا الشمالية، حيث أن عمليه فوزه على منتخب أيرلندا ستعني إبتعاد الأيرلنديين عن السباق رسمياَ.


بينما يريد المنتخب الأيرلندي الشمالي تحقيق الفوز للبقاء في صراع التأهل، حيث ستعني خسارته إيتعاده رسمياُ عن خطف إحدى بطاقتي التأهل.


ترتيب المجموعة الثالثة قبل مباراة هولندا وأيرلندا الشمالية في المرحلة السابعة من تصفيات أمم أوروبا


1- هولندا 15 نقطة من 6 مباريات

2- ألمانيا 15 نقطة من 6 مباريات

3- أيرلندا الشمالية 12 نقطة من 6 مباريات

4- روسيا البيضاء 4 نقاط من 7 مباريات

5- أستونيا نقطة وحيدة من 7 مباريات


التشكيل المتوقع لمنتخب أيرلندا الشمالية لمواجهة هولندا

من المتوقع أن يدخل المدرب "مارتن أونيل" اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بايلي بيكوك فاريل

خط الدفاع: ستيوارت دالاس – جوني إيفانز – كريج كاتكارت – كونور ماكلوجلين

خط الوسط: جورج سافيلي – ستيفين ديفيز – بادي ماكنير

خط الهجوم: نيل ناكجين – كايل لافيرتي – كوري إيفانز.


التشكيل المتوقع لمنتخب هولندا لمباراة أيرلندا الشمالية

بينما من المتوقع أن يكون تشكيل المدرب "رونالد كومان" للمباراة كما يلي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسين

خط الدفاع: جويل فيلتمان – ماتياس دي ليخت – فيرجيل فان دايك – دالي بليند

خط الوسط: دوني فان دي بيك – فرانكي دي يونج – جيورجينو فينالدوم

خط الهجوم: ريان بابيل – لوك دي يونج – كوينسي بروميس.


موعد مباراة هولندا وأيرلندا الشمالية والقنوات الناقلة لها

تنطلق المباراة مساء اليوم السبت 16 نوفمبر في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة bein sports hd 2 بتعليق خالد الحدي، ويدير المباراة تحكيمياً الحكم البولندي سيمون مارسينياك
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يورو2020 منتخب هولندا مباراة هولندا وأيرلندا الشمالية تصفيات امم اوروبا

أخبار تهمك

عاجل.. تردد قناة إم بي سي أكشن «MBC Action» الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل الآن

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين بث مباشر

منذ حوالي 17 ساعة

تردد قناة KSA SPORTS HD 1 السعودية الرياضية الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تنفيذ أول توصيات اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة (صورة)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - مفاجأة نجم الزمالك يستقر على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

أسعار الحديد اليوم الجمعة 15-11-2019.. وحراك جديد في سعر طن الحديد

منذ حوالي 17 ساعة

تردد قناة MBC Action إم بي سي أكشن الناقلة مجانا لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. بث مباشر

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. شقيق هيثم أحمد زكي يقلب الطاولة: هذا ما كان يريده قبل وفاته

منذ يوم

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

منذ حوالي 17 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم: ورطة زيدان وغياب نجم الملكي لفترة طويلة وبيريز يفسد صفقة برشلونة المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السعودية تعلن وفاة أحد أفراد العائلة المالكة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الزمالك يغري أحمد فتحي بمليون دولار لخطفه من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد التعثر أمام هولندا.. موعد مباراة ألمانيا القادمة في تصفيات يورو 2020

HD اكسترا مشاهدة مباراة المانيا مباشر يلا شوت كورة اون لاين المانيا بث مباشر كورة ستار المانيا وايرلندا بث مباشر

موعد مباراة هولندا ضد أيرلندا الشمالية في تصفيات كأس الأمم الأوروبية

هولندا تُحقق فوزًا دراماتيكيًا على إيرلندا الشمالية في تصفيات يورو 2020

اليوم.. هولندا تلاقي بيلاروسيا بتصفيات يورو 2020

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:50 م

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

12:45 ص

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

09:22 م

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

10:04 ص

عاجل.. تردد قناة إم بي سي أكشن «MBC Action» الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل الآن

06:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status