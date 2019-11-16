التشكيل المتوقع وموعد مباراة هولندا وأيرلندا الشمالية

يحل المنتخب الهولندي ضيفاً ثقيلاً على نظيره الأيرلندي الشمالي بملعب "ودينسور بارك" في العاصمة الأيرلندية بلفاست، لحساب مباريات الجولة السابعة من الجموعة الثالة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية " يورو 2020".



ويسعى رجال امدرب "رونالد كومان" لتحقيق فوز يؤهل المنتخب الهولندي لخطف إحدى بطاقتي المجموعة الثالثة، والتي ينافسه عليها منتخبي ألمانيا وأيرلندا الشمالية، حيث أن عمليه فوزه على منتخب أيرلندا ستعني إبتعاد الأيرلنديين عن السباق رسمياَ.





بينما يريد المنتخب الأيرلندي الشمالي تحقيق الفوز للبقاء في صراع التأهل، حيث ستعني خسارته إيتعاده رسمياُ عن خطف إحدى بطاقتي التأهل.





ترتيب المجموعة الثالثة قبل مباراة هولندا وأيرلندا الشمالية في المرحلة السابعة من تصفيات أمم أوروبا





1- هولندا 15 نقطة من 6 مباريات



2- ألمانيا 15 نقطة من 6 مباريات



3- أيرلندا الشمالية 12 نقطة من 6 مباريات



4- روسيا البيضاء 4 نقاط من 7 مباريات



5- أستونيا نقطة وحيدة من 7 مباريات





التشكيل المتوقع لمنتخب أيرلندا الشمالية لمواجهة هولندا



من المتوقع أن يدخل المدرب "مارتن أونيل" اللقاء بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: بايلي بيكوك فاريل



خط الدفاع: ستيوارت دالاس – جوني إيفانز – كريج كاتكارت – كونور ماكلوجلين



خط الوسط: جورج سافيلي – ستيفين ديفيز – بادي ماكنير



خط الهجوم: نيل ناكجين – كايل لافيرتي – كوري إيفانز.





التشكيل المتوقع لمنتخب هولندا لمباراة أيرلندا الشمالية



بينما من المتوقع أن يكون تشكيل المدرب "رونالد كومان" للمباراة كما يلي:



حراسة المرمى: ياسبر سيليسين



خط الدفاع: جويل فيلتمان – ماتياس دي ليخت – فيرجيل فان دايك – دالي بليند



خط الوسط: دوني فان دي بيك – فرانكي دي يونج – جيورجينو فينالدوم



خط الهجوم: ريان بابيل – لوك دي يونج – كوينسي بروميس.