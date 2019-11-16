موعد مباراة مصر القادمة ضد جنوب افريقيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة الي أولمبياد طوكيو 2020

تحدد موعد مباراة مصر القادمة ضد جنوب افريقيا و مواجهات دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر و المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة 2020 بعد انتهاء دور المجموعات عمر البطولة.







ومن المقرر أن تقام مباريات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر و المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة 2020 يوم الثلاثاء القادم حيث يواجه منتخب مصر نظيره منتخب جنوب أفريقيا بينما يصطدم منتخب ساحل العاج في مواجهة نارية أمام نظيره منتخب غانا.





تعرف علي موعد مباراة مصر القادمة ضد جنوب افريقيا



من المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة ونظيره منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي تحت 23 سنة يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة و التاسعة بتوقيت مكه المكرمة علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر و المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة 2020.





يذكر أن منتخب مصر حقق في الجولة الأولي فوزاً، علي حساب نظيره منتخب مالي بنتيجة هدف مقابل لاشئ سجله اللاعب مصطفي محمد.





فيما نجح منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة فوزاً قاتلاً، علي حساب نظيره منتخب غانا الأولمبي تحت 23 سنة ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بنتيجة 3 / 2 حيث سجل أهداف منتخب مصر مصطفي محمد في الشوط الأول فيما سجل رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان ثنائية الشوط الثاني، بينما سجل هدفي منتخب غانا ياو يبواه في الشوط الأول وسامويل أوبينج في الشوط الثاني.





واختتم الفراعنة دور المجموعات بالفوز علي نظيره منتخب الكاميرون بنتيجة 2 / 1 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة 2020 ليصعد رسمياً لنصف نهائي البطولة كأول المجموعة.