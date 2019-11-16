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كارثة تهدد العالم.. وبشرى سارة من التموين.. أبرز أخبار التوك شو يوم الجمعة 16-11-2019
السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:28 ص
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كتب: أمنية فوزي - هدى عبد الرازق - داليا الحسين - جرجس ميلاد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الجمعة، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
الغرفة التجارية بالجيزة تزف بشرى سارة بشأن أسعار السلع التموينية الشهر المقبل
أعلن هشام الدجوي، مسئول لجنة التموين بالغرفة التجارية بالجيزة، أن وزارة التموين قررت خفض أسعار السلع التموينية الشهر المقبل، موضحًا أنه سيتم تخفيض أسعار السلع الأساسية؛ الزيت، السكر، الأرز، والدقيق.
"الأرصاد" تزف بشرى سارة للمواطنين (فيديو)
قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال هيئة الأرصاد الجوية، إن منخفض البحر المتوسط غادر البلاد، وقد تصل الأمطار الخفيفة على القاهرة، مضيفًا أن الأمطار ستنتهي من على سلاسل جبال البحر الأحمر نهائيًا يوم الأحد؛ لأن منخفض السودان ينخفض تدريجيًا، وتستقر الأحوال الجوية.
توفيق عكاشة يكشف كارثة ستحدث في العالم (فيديو)
فيما أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن منطقة الشرق الأوسط ستشهد حرب عالمية ثالثة في الفترة ما بين 2020 و2025، معلقا: "أقسم بالله ستحدث حرب عالمية ثالثة، ودليل عليها الفيلم اللي بتحضره أمريكا".
شيرين عبدالوهاب: "أنا بنت مصر.. وخدامين ترابها"
قالت المطربة شيرين عبدالوهاب: "أنا بنت مصر، وإحنا خدامين تراب مصر"، ليداعبها الإعلامي عمرو أديب: "إنتي بنت مصر وضد الكسر".
لأول مرة.. عادل أديب يكشف كواليس جديدة عن فيلم "ليلة البيبي دول"
كشف المخرج عادل أديب، كواليس لأول مرة عن فيلم "ليلة البيبي دول"، مشيرا إلى أن الفيلم كان من تأليف والده عبد الحي أديب، وعندما توفى قرر أن يقوم بإخراجه، معلقًا: "أنا مكنتش عايز اشتغل مخرج في شركة جود نيوز عشان يبقي في عدل لكن موت والدي خلاني أعمله.. وانا اللي كنت طالبه منه من سنين طويلة.. وكنت اتمنى انتجه برة بعيد عن الشركة عشان أشيل الحرج عن أخويا عماد الدين أديب".
رضوى الشربيني: الرجل المصري أستاذ ورئيس قسم (فيديو)
قالت الإعلامية رضوى الشربيني: "الست اللي متخيله أن الراجل ممكن تمشيه على العجين ميلخبطش مش هيحصل خالص.. الراجل المصري أستاذ ورئيس قسم".
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