Advertisements
Advertisements
Advertisements

كارثة تهدد العالم.. وبشرى سارة من التموين.. أبرز أخبار التوك شو يوم الجمعة 16-11-2019

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:28 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
كتب: أمنية فوزي - هدى عبد الرازق - داليا الحسين - جرجس ميلاد

تناولت برامج "التوك شو" مساء الجمعة، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.

الغرفة التجارية بالجيزة تزف بشرى سارة بشأن أسعار السلع التموينية الشهر المقبل
أعلن هشام الدجوي، مسئول لجنة التموين بالغرفة التجارية بالجيزة، أن وزارة التموين قررت خفض أسعار السلع التموينية الشهر المقبل، موضحًا أنه سيتم تخفيض أسعار السلع الأساسية؛ الزيت، السكر، الأرز، والدقيق.

"الأرصاد" تزف بشرى سارة للمواطنين (فيديو)
قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال هيئة الأرصاد الجوية، إن منخفض البحر المتوسط غادر البلاد، وقد تصل الأمطار الخفيفة على القاهرة، مضيفًا أن الأمطار ستنتهي من على سلاسل جبال البحر الأحمر نهائيًا يوم الأحد؛ لأن منخفض السودان ينخفض تدريجيًا، وتستقر الأحوال الجوية.

توفيق عكاشة يكشف كارثة ستحدث في العالم (فيديو)
فيما أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن منطقة الشرق الأوسط ستشهد حرب عالمية ثالثة في الفترة ما بين 2020 و2025، معلقا: "أقسم بالله ستحدث حرب عالمية ثالثة، ودليل عليها الفيلم اللي بتحضره أمريكا".

شيرين عبدالوهاب: "أنا بنت مصر.. وخدامين ترابها"
قالت المطربة شيرين عبدالوهاب: "أنا بنت مصر، وإحنا خدامين تراب مصر"، ليداعبها الإعلامي عمرو أديب: "إنتي بنت مصر وضد الكسر".

لأول مرة.. عادل أديب يكشف كواليس جديدة عن فيلم "ليلة البيبي دول"
كشف المخرج عادل أديب، كواليس لأول مرة عن فيلم "ليلة البيبي دول"، مشيرا إلى أن الفيلم كان من تأليف والده عبد الحي أديب، وعندما توفى قرر أن يقوم بإخراجه، معلقًا: "أنا مكنتش عايز اشتغل مخرج في شركة جود نيوز عشان يبقي في عدل لكن موت والدي خلاني أعمله.. وانا اللي كنت طالبه منه من سنين طويلة.. وكنت اتمنى انتجه برة بعيد عن الشركة عشان أشيل الحرج عن أخويا عماد الدين أديب".

رضوى الشربيني: الرجل المصري أستاذ ورئيس قسم (فيديو)
قالت الإعلامية رضوى الشربيني: "الست اللي متخيله أن الراجل ممكن تمشيه على العجين ميلخبطش مش هيحصل خالص.. الراجل المصري أستاذ ورئيس قسم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليلة البيبي دول السلع التموين الأسعار الأرصاد الان

أخبار تهمك

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

منذ ساعتين

تردد قناة MBC Action إم بي سي أكشن الناقلة مجانا لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. بث مباشر

منذ حوالي 8 ساعات

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - مفاجأة نجم الزمالك يستقر على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تردد قناة إم بي سي أكشن «MBC Action» الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل الآن

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين بث مباشر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يغري أحمد فتحي بمليون دولار لخطفه من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات مثيرة من ميسي عقب الفوز على البرازيل

منذ ساعة و 7 دقيقة

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: ورطة زيدان وغياب نجم الملكي لفترة طويلة وبيريز يفسد صفقة برشلونة المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. شقيق هيثم أحمد زكي يقلب الطاولة: هذا ما كان يريده قبل وفاته

منذ يوم

عاجل.. السعودية تعلن وفاة أحد أفراد العائلة المالكة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تردد قناة KSA SPORTS HD 1 السعودية الرياضية الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تنفيذ أول توصيات اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة (صورة)

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

"التموين"تضبط 4 مخالفات أثناء الأوكازيون الصيفى (فيديو)

عمرو أديب: "الممر" فيلم يشرف كل المصريين

عكاشة: حرب أكتوبر سابقة لم تحدث من قبل.. والجيش المصري قادر على تكرارها

عادل أديب: بيتنا كان مضيفة لكل فناني الزمن الجميل

الغرفة التجارية بالجيزة تزف بشرى سارة بشأن أسعار السلع التموينية الشهر المقبل

لأول مرة.. عادل أديب يكشف كواليس جديدة عن فيلم "ليلة البيبي دول"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:50 م

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

12:45 ص

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

09:22 م

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

10:04 ص

عاجل.. تردد قناة إم بي سي أكشن «MBC Action» الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل الآن

06:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status